Son dakika | 2023’ün ilk adımları için gözler Kabine Toplantısı ve Başkan Erdoğan’da

EYT ŞARTLARI BELLİ OLDU; YAŞ SINIRI OLMAYACAK

Erdoğan, EYT ile ilgili geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada yaş şartı olmayacağını duyurmuştu. EYT de prim ödeme şartı ve sigortalılık yıl süresi şartları bulunuyor.