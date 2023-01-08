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Haberler Galeri Son dakika | 2023'ün ilk adımları için gözler Kabine Toplantısı ve Başkan Erdoğan'da
Giriş Tarihi: 08.01.2023 12:49 Güncelleme Tarihi: 08.01.2023 12:49

Son dakika | 2023'ün ilk adımları için gözler Kabine Toplantısı ve Başkan Erdoğan'da

Son dakika haberler: 2023 için asgari ücret, memur maaşı ve emekli aylıklarına zam oranlarının belli olmasıyla gözler yeni yılın ilk Kabine Toplantısı'na çevrildi. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi, sözleşmeliye kadro, ekonomik düzenlemeler, yurt içi ve yurt dışında yaşanan son siyasi gelişmeler, yarın gerçekleşmesi beklenen Kabine Toplantısı'nda gündeme gelecek. Alınan yeni kararlar ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak.

Son dakika | 2023’ün ilk adımları için gözler Kabine Toplantısı ve Başkan Erdoğan’da

Son dakika Kabine Toplantısı haberleri: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanması bekleniyor. Toplantı 2023 yılının ilk Kabine Toplantısı olacak. Geçtiğimiz haftalarda asgari ücret zammının belirlenmesi, emekli ve memurlara yapılacak zam oranlarının da netleşmesiyle birlikte artık Emeklilikte Yaşa Takılanların (EYT) gözü yapılacak Kabine Toplantısına çevrildi.

İşte Kabine Toplantısı için masadaki başlıklar ve karar alınması beklenen konular...

Son dakika | 2023’ün ilk adımları için gözler Kabine Toplantısı ve Başkan Erdoğan’da

EYT ŞARTLARI BELLİ OLDU; YAŞ SINIRI OLMAYACAK

Erdoğan, EYT ile ilgili geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada yaş şartı olmayacağını duyurmuştu. EYT de prim ödeme şartı ve sigortalılık yıl süresi şartları bulunuyor.

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Son dakika | 2023’ün ilk adımları için gözler Kabine Toplantısı ve Başkan Erdoğan’da

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMA YAPMASI BEKLENİYOR

Kabine Toplantısının ardından Başkan Erdoğan'ın EYT ile ilgili detayları açıklayarak düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihle ilgili bilgi vermesi bekleniyor.

Son dakika | 2023’ün ilk adımları için gözler Kabine Toplantısı ve Başkan Erdoğan’da

MEMUR VE EMEKLİ İÇİN ÖNEMLİ SÜREÇ

15 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek 3600 ek gösterge konusunun da Kabine'de gündeme gelmesi bekleniyor. Yürürlüğe girmesiyle birlikte memurların ve memur emeklilerinin maaşlarında ve emeklilik tazminatlarında değişikliğe gidilecek.

Son dakika | 2023’ün ilk adımları için gözler Kabine Toplantısı ve Başkan Erdoğan’da

SEÇİMİN YAPILACAĞI TARİHE İLİŞKİN GÜNDEM

Kabine Toplantısında gündeme gelmesi muhtemel bir diğer konu da seçim tarihi olarak öne çıkıyor.

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