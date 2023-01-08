Giriş Tarihi: 08.01.2023 12:49
Güncelleme Tarihi: 08.01.2023
12:49
Son dakika | 2023'ün ilk adımları için gözler Kabine Toplantısı ve Başkan Erdoğan'da
Son dakika haberler: 2023 için asgari ücret, memur maaşı ve emekli aylıklarına zam oranlarının belli olmasıyla gözler yeni yılın ilk Kabine Toplantısı'na çevrildi. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi, sözleşmeliye kadro, ekonomik düzenlemeler, yurt içi ve yurt dışında yaşanan son siyasi gelişmeler, yarın gerçekleşmesi beklenen Kabine Toplantısı'nda gündeme gelecek. Alınan yeni kararlar ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak.