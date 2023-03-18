Giriş Tarihi: 18.03.2023 07:31
Güncelleme Tarihi: 18.03.2023
07:41
SON DAKİKA: 28 Şubat zihniyeti Eskişehir'de hortladı! Depremzede öğrenciyi 'başörtülü' diye okula kaydetmediler! Yöneticisi CHP'li isim çıktı...
SON DAKİKA HABERİ: 28 Şubat'ta başörtülü öğrenciler üniversite kapılarında büyük zulme maruz kalıyordu. AK Parti'nin tek başına iktidar olması ile bu sorun tarihin tozlu sayfalarına karıştı. Ancak 28 Şubat zihniyetini hortlatmak, başörtülü öğrencilerin eğitim hakkını elinden almak isteyenler yok da değil. İşte o olaylardan biri de Eskişehir'de yaşandı. CHP'li Yılmaz Büyükerşen'in yönetiminde bulunduğu Çağdaş Okulları, deprem nedeniyle naklini Eskişehir'e aldırmak isteyen öğrenciyi başörtülü olması nedeniyle kabul etmedi. Aile, "Depremde yakınlarımızı kaybettik ama bu olay bize daha ağır geldi." sözleri ile üzüntüsünü aktardı. İşte son dakika haberinin detayları...