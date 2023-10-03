Giriş Tarihi: 03.10.2023 08:58
Güncelleme Tarihi: 03.10.2023
09:02
Son dakika: 5 ilde 'Kahramanlar' operasyonu! Bakan Yerlikaya duyurdu: Çok sayıda gözaltı var
Son dakika haberleri: Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar aralıksız sürüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5 ilde terör örgütüne yönelik "Kahramanlar operasyonu" başlatıldığını ve 12 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Terör örgütünün istihbarat yapılanmasına yönelik Şanlıurfa merkezli 16 ilde yapılan operasyonda 55 şüpheli terör örgütü mensubunun yakalandığını belirterek, terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı.