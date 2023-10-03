Son dakika: 5 ilde ’Kahramanlar’ operasyonu! Bakan Yerlikaya duyurdu: Çok sayıda gözaltı var

Terör örgütünün istihbarat yapılanmasına yönelik Şanlıurfa merkezli Mardin, Diyarbakır, Gaziantep, Mersin, Şırnak, İstanbul, Bursa, Batman, Denizli, Adana, Kayseri, Antalya, Konya, Isparta ve Kocaeli olmak üzere 16 ilde yapılan operasyonlarda ise 55 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı.