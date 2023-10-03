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Haberler Galeri Son dakika: 5 ilde 'Kahramanlar' operasyonu! Bakan Yerlikaya duyurdu: Çok sayıda gözaltı var
Giriş Tarihi: 03.10.2023 08:58 Güncelleme Tarihi: 03.10.2023 09:02

Son dakika: 5 ilde 'Kahramanlar' operasyonu! Bakan Yerlikaya duyurdu: Çok sayıda gözaltı var

Son dakika haberleri: Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar aralıksız sürüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5 ilde terör örgütüne yönelik "Kahramanlar operasyonu" başlatıldığını ve 12 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Terör örgütünün istihbarat yapılanmasına yönelik Şanlıurfa merkezli 16 ilde yapılan operasyonda 55 şüpheli terör örgütü mensubunun yakalandığını belirterek, terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı.

Son dakika: 5 ilde ’Kahramanlar’ operasyonu! Bakan Yerlikaya duyurdu: Çok sayıda gözaltı var

Son dakika haberleri: Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Terör örgütü PKK'ya yönelik tüm Türkiye'de başlatılan "kahramanlar" operasyonları kapsamında; mersin, van, şanlıurfa, mardin ve aydın'da 12 şüpheli terör örgütü üyesi yakalandı.

Son dakika: 5 ilde ’Kahramanlar’ operasyonu! Bakan Yerlikaya duyurdu: Çok sayıda gözaltı var

Terör örgütünün istihbarat yapılanmasına yönelik Şanlıurfa merkezli Mardin, Diyarbakır, Gaziantep, Mersin, Şırnak, İstanbul, Bursa, Batman, Denizli, Adana, Kayseri, Antalya, Konya, Isparta ve Kocaeli olmak üzere 16 ilde yapılan operasyonlarda ise 55 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı.

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Son dakika: 5 ilde ’Kahramanlar’ operasyonu! Bakan Yerlikaya duyurdu: Çok sayıda gözaltı var

Aziz milletimiz bilmesini isterim ki: teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz.

Şu an Türkiye genelinde kırsal alanda 03 Ekim 2023 saat 08.30 itibariyle; terörle mücadele kapsamında, 8 orta çaplı, 458 küçük çaplı, 466 operasyon yapılmaktadır.

Son dakika: 5 ilde ’Kahramanlar’ operasyonu! Bakan Yerlikaya duyurdu: Çok sayıda gözaltı var

Bu operasyonlara; JÖH, J.Komando ve Güvenlik Korucusundan oluşan 960 tim ve toplam 13 bin 440 kahraman vatan evladı katılmaktadır.

Operasyonlara katılan MİT, Emniyet ve Jandarmamızın her birini alınlarından öpüyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin."

Son dakika: 5 ilde ’Kahramanlar’ operasyonu! Bakan Yerlikaya duyurdu: Çok sayıda gözaltı var
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