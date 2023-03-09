Son dakika | 6’lı koalisyon masasından ülkenin yıkım kararı; Projeleri duracak, FETÖ’cüler çıkacak, aile bozulacak

TÜRKİYE'NİN GURUR DUYDUĞU HER ŞEYİ YIKMA PEŞİNDELER



Ortakların ucube hayallerinde, büyüleyici mimarisiyle Türkiye'nin gücünü temsil eden Cumhurbaşkanlığı Külliyesi de yer aldı. Külliye'yi boşaltarak halka açmayı vaat eden altılı koalisyonun, pandemi sürecinde tarih yazan şehir hastanelerinin de artık inşa edilmeyeceğini ve mevcut tüm ihalelerin durdurulacağını deklere etti.



