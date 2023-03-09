Giriş Tarihi: 09.03.2023 06:39
Güncelleme Tarihi: 09.03.2023
07:11
Son dakika | 6'lı koalisyon masasından ülkenin yıkım kararı; Projeleri duracak, FETÖ'cüler çıkacak, aile bozulacak
Son dakika haberi: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "İttifak içindeki sıtma" olarak tanımladığı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu altılı koalisyona ismini dayatmayı başardı. HDP'nin de açık desteğini alan masa ortaklarının yakın tarihteki sözleri ise bir kez daha gündeme geldi. Sultan Abdülhamid düşmanlığından terör örgütü güzellemelerine kadar rengarenk bir yapıya sahip olan altılı koalisyon, vaatleriyle de tüyleri diken diken etti.