Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika | 6'lı koalisyon masasından ülkenin yıkım kararı; Projeleri duracak, FETÖ'cüler çıkacak, aile bozulacak
Giriş Tarihi: 09.03.2023 06:39 Güncelleme Tarihi: 09.03.2023 07:11

Son dakika | 6'lı koalisyon masasından ülkenin yıkım kararı; Projeleri duracak, FETÖ'cüler çıkacak, aile bozulacak

Son dakika haberi: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "İttifak içindeki sıtma" olarak tanımladığı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu altılı koalisyona ismini dayatmayı başardı. HDP'nin de açık desteğini alan masa ortaklarının yakın tarihteki sözleri ise bir kez daha gündeme geldi. Sultan Abdülhamid düşmanlığından terör örgütü güzellemelerine kadar rengarenk bir yapıya sahip olan altılı koalisyon, vaatleriyle de tüyleri diken diken etti.

MURATHAN YILDIRIM
Son dakika | 6’lı koalisyon masasından ülkenin yıkım kararı; Projeleri duracak, FETÖ’cüler çıkacak, aile bozulacak

Birçok kesim tarafından "6 benzemez parti" olarak görülen altılı koalisyonun, skandallarla dolu 4 günü geride bırakıp adayını Kılıçdaroğlu olarak duyurdu. Kılıçdaroğlu ismi açıklanır açıklanmaz harekete geçen HDP, kendisine açık desteğini ilan etti.

Son dakika | 6’lı koalisyon masasından ülkenin yıkım kararı; Projeleri duracak, FETÖ’cüler çıkacak, aile bozulacak

HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, "Sayın Kılıçdaroğlu'na hayırlı olsun diyoruz. Kendisini HDP'ye de bekliyoruz" sözü ise muhalif seçmen arasında bile rahatsızlık yarattı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | 6’lı koalisyon masasından ülkenin yıkım kararı; Projeleri duracak, FETÖ’cüler çıkacak, aile bozulacak

Kısa süre önce ortak mutabakat metnini duyuran 6 parti, PKK ve FETÖ mensuplarına da bayram ettiren vaatlerini sıralamıştı. Teröre sağladığı destek nedeniyle kayyum atanan belediyelerin yeniden HDP'ye geçeceği ima edilen vaatlerde FETÖ'cüler de unutulmadı.

Son dakika | 6’lı koalisyon masasından ülkenin yıkım kararı; Projeleri duracak, FETÖ’cüler çıkacak, aile bozulacak

Masanın bu konuda dikkat çeken maddelerinden biri de "OHAL KHK'larından kaynaklanan mağduriyete son vereceğiz" oldu. Vaatler arasında hükümetin tüm dünyaya örnek olan geniş kapsamlı sosyal politikalarının da terk edileceği vurgulandı.

Son dakika | 6’lı koalisyon masasından ülkenin yıkım kararı; Projeleri duracak, FETÖ’cüler çıkacak, aile bozulacak

TÜRKİYE'NİN GURUR DUYDUĞU HER ŞEYİ YIKMA PEŞİNDELER

Ortakların ucube hayallerinde, büyüleyici mimarisiyle Türkiye'nin gücünü temsil eden Cumhurbaşkanlığı Külliyesi de yer aldı. Külliye'yi boşaltarak halka açmayı vaat eden altılı koalisyonun, pandemi sürecinde tarih yazan şehir hastanelerinin de artık inşa edilmeyeceğini ve mevcut tüm ihalelerin durdurulacağını deklere etti.

SON DAKİKA