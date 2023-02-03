Giriş Tarihi: 03.02.2023 08:59
Güncelleme Tarihi: 03.02.2023
08:59
Son dakika | 6'lı koalisyondan flaş açıklama: Adayı açıklamayacağız
Ankara kulislerinin deneyimli ismi Mahmut Övür 6'lı koalisyonda olup bitenle ilgili çarpıcı bir yazı kaleme aldı ve ittifak içerisinden önemli bir ismin aday açıklamayla ilgili sızdırdığı bilgiyi paylaştı. Masadaki çekişmelerin rol mü yoksa gerçek mi olduğunu değerlendiren Övür adayın ne zaman açıklanacağına ilişkin kaynağının verdiği önemli cevabı ve "Bu halk çabuk unutur" çıkışını aktardı.