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Haberler Galeri Son dakika | 6'lı koalisyondan flaş açıklama: Adayı açıklamayacağız
Giriş Tarihi: 03.02.2023 08:59 Güncelleme Tarihi: 03.02.2023 08:59

Son dakika | 6'lı koalisyondan flaş açıklama: Adayı açıklamayacağız

Ankara kulislerinin deneyimli ismi Mahmut Övür 6'lı koalisyonda olup bitenle ilgili çarpıcı bir yazı kaleme aldı ve ittifak içerisinden önemli bir ismin aday açıklamayla ilgili sızdırdığı bilgiyi paylaştı. Masadaki çekişmelerin rol mü yoksa gerçek mi olduğunu değerlendiren Övür adayın ne zaman açıklanacağına ilişkin kaynağının verdiği önemli cevabı ve "Bu halk çabuk unutur" çıkışını aktardı.

MAHMUT ÖVÜR
Son dakika | 6’lı koalisyondan flaş açıklama: Adayı açıklamayacağız

Aylardır hatta yıllardır kamuoyu, televizyonlar, gazeteler, CHP'nin başını çektiği muhalefetin erken seçim talebini ve adayının kim olacağını tartışıp durdu. Araya renk olsun diye güçlendirilmiş parlamenter sistem, Anayasa önerisi veya en son Ortak Politikalar Mutabakat Metni gibi "AB'den aferin alan" eski Türkiye özlemi öneriler de girdi ama sonuç değişmedi.
Millet İttifakı adını aldıkları halde ne aday tartışması bitti ne de aralarındaki çekişme.

Son dakika | 6’lı koalisyondan flaş açıklama: Adayı açıklamayacağız

Şimdi herkesin kafasında aynı soru var: "Gerçekten bu partiler anlaşamadılar mı yoksa adaylık tartışmasını bir reklam aracı olarak mı kullanıyorlar?"

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Son dakika | 6’lı koalisyondan flaş açıklama: Adayı açıklamayacağız

Zaman zaman ben de Altılı Masa'nın hem yetki meselesinde hem de adayın kim olacağı konusunda gerilim yaşadığını, Akşener'in Kılıçdaroğlu yerine İmamoğlu'nu istediğini yazdım.

Son dakika | 6’lı koalisyondan flaş açıklama: Adayı açıklamayacağız

Onlar da aralarındaki bu yarışı hiç saklamadı. Akşener de Kılıçdaroğlu'nun yüzüne karşı "kazanacak aday" deyip durdu. Saraçhane'de İmamoğlu'yla "çak" yapıp meydan okudu. Kılıçdaroğlu da "Bana mısın" demedi. Ertesi gün Kılıçdaroğlu, grup toplantısında İmamoğlu'na meydan okudu, o da kös kös dinledi. Sonra kendi siyasi yolculuğu için Anadolu turuna çıktı.

Aynı şeyler biraz farklı da olsa, Ahmet Davutoğlu'nun "kriz çıkar" meselesinde veya Ali Babacan'ın, "Avrupa görecek, aferin Türkiye'ye diyecek..." çıkışında da yaşandı. Masadaki hiç kimse bunlardan rahatsız olmadı, incinmedi.

Son dakika | 6’lı koalisyondan flaş açıklama: Adayı açıklamayacağız

HOŞGÖRÜ MÜ, ROL MÜ?

Sindirilmesi ağır sözler söylense de sanki hiçbir şey olmamış gibi 6 siyasi aktör, yuvarlak masada buluşup 9-10 saat konuştu.
Peki bütün bunlar çok "hoşgörü" sahibi oldukları için miydi yoksa hepsi rol müydü?

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