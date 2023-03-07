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Haberler Galeri SON DAKİKA: 6'lı masa adayını duyurdu! 6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayı belli oldu
Giriş Tarihi: 07.03.2023 10:01 Güncelleme Tarihi: 07.03.2023 10:01

SON DAKİKA: 6'lı masa adayını duyurdu! 6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayı belli oldu

6'lı masa için İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşülüyor. Millet İttifakı, Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile İYİ Parti Genel Merkez Ek Binası'nda buluştu. Daha öncesinde 6'lı koalisyonundan aday belirlemek için düzenlediği 12. toplantıda kriz çıkmış ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemeyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener masadan kalkmıştı. Peki 6'lı masa adayı kim oldu? 6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?

SON DAKİKA: 6’lı masa adayını duyurdu! 6’lı masanın Cumhurbaşkanı adayı belli oldu

Millet İttifakı'nı oluşturan genel başkanlar arasındaki toplantılar sürüyor. 6 Mart Pazartesi günü Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş İYİ Parti Genel Merkezi'ne ziyarette bulundu. Yapılacak açıklamaların ardından 6'li masa Cumhurbaşkanı adayı belirlenmiş olacak. Peki 6'lı masa adayı kim oldu? 6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?

SON DAKİKA: 6’lı masa adayını duyurdu! 6’lı masanın Cumhurbaşkanı adayı belli oldu

6'LI MASA ADAYI KİM OLDU? MERAL AKŞENER 6'LI MASAYA GERİ Mİ DÖNDÜ?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşmek üzere İYİ Parti Genel Merkez Ek Binası'na geldi.

10 dakika süren görüşmenin ardından İmamoğlu ve Yavaş genel merkezden ayrıldı.

Kritik görüşmenin ardından İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

6'lı masanın adayı Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu tarafından Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıklandı.

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan ilk açıklama | Video

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SON DAKİKA: 6’lı masa adayını duyurdu! 6’lı masanın Cumhurbaşkanı adayı belli oldu

İLK AÇIKLAMA: TOPLANTIYA KATILACAĞINI UMUYORUZ

İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, Meral Akşener'in liderler toplantısına katılıp katılmayacağı sorusuna "Katılmasını bekliyoruz ve umut ediyoruz" cevabını verdi.

ZORLU: CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI ÖNERİSİ İLETİLDİ

İmamoğlu ve Yavaş'ın partiden ayrılmasının ardından İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu açıklama yaptı. Zorlu, "Milletin sesi, milletin iradesi olması sorumluluğunu en başından bu yana duyan bu sorumluluk bilinciyle hareket eden genel başkanımız, milletimizin sesi doğrultusunda, milletimizi heyecanlandıracağını düşündüğümüz yeni bir kuşatıcı, kapsayıcı, milletimizi bu heyecana yeniden sevk edecek yeni bir öneriyle Millet İttifakı'na önerisini oluşturmuştur. Biraz önce sayın büyükşehir belediye başkanlarımız sayın genel başkanımızı ziyaret etti. Bu ziyaretleri sırasında her iki belediye başkanımıza seçilecek 13'üncü cumhurbaşkanının yetkili, icracı iki cumhurbaşkanı yardımcısı olmaları konusunda kendilerine önerilerini iletmiştir. Bu önerileri önümüzdeki dakikalar içinde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na da sayın genel başkanımız aktaracaktır. Müzakere süreci bu şekilde devam edecek" dedi.

SON DAKİKA: 6’lı masa adayını duyurdu! 6’lı masanın Cumhurbaşkanı adayı belli oldu

TOPLANTI 1 SAAT ERTELENDİ

Millet İttifakı'nın, cumhurbaşkanı adayını belirleme toplantısı saat 16.00'ya ertelendi.

6'LI MASA ADAYI KİM OLDU? 6'LI MASANIN CUMHURBAŞKANI ADAYI KİM OLACAK?

6'lı masa adayları arasında Cumhurbaşkanı adayı henüz belli değil. 2 Mart'taki toplantısında yaşanan kriz sonrası partiler bugün bir kez daha bir araya geliyor. Saadet Partisi'nin ev sahipliğindeki toplantının ardından, ittifakın ortak Cumhurbaşkanı adayı açıklanacak.

SON DAKİKA: 6’lı masa adayını duyurdu! 6’lı masanın Cumhurbaşkanı adayı belli oldu
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