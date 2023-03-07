SON DAKİKA: 6’lı masa adayını duyurdu! 6’lı masanın Cumhurbaşkanı adayı belli oldu

6'lı masa için İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşülüyor. Millet İttifakı, Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile İYİ Parti Genel Merkez Ek Binası'nda buluştu. Daha öncesinde 6'lı koalisyonundan aday belirlemek için düzenlediği 12. toplantıda kriz çıkmış ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemeyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener masadan kalkmıştı. Peki 6'lı masa adayı kim oldu? 6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?