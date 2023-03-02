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Haberler Galeri SON DAKİKA! 6'lı masanın adayı kim olacak? Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan ettiler!
Giriş Tarihi: 02.03.2023 21:17 Güncelleme Tarihi: 02.03.2023 21:44

SON DAKİKA! 6'lı masanın adayı kim olacak? Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan ettiler!

Son dakika haberi: 6'lı masanın adayı kim olacak? sorusu 12. toplantıda da yanıt bulmadı. 6'lı koalisyon yaptığı ortak açıklamada Pazartesi günü tekrar bir araya geleceklerini bildirdi. Cumhurbaşkanı adaylığı için en güçlü pozisyonda olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ise partililer sosyal medyada yaptıkları peş peşe paylaşımlar ile adeta ilan etti.

SON DAKİKA! 6’lı masanın adayı kim olacak? Kılıçdaroğlu’nun adaylığını ilan ettiler!

Son dakika haberi: 6'lı koalisyon bugün 12. toplantısını gerçekleştirdi. Adaylık konusunda nihai duyurunun 6 Mart Pazartesi kamuoyu ile paylaşılacağı kaydedildi. Toplantıda, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konuşulurken sosyal medyada CHP'li vekiller başta olmak üzere diğer partililer Kılıçdaroğlu vurgusu yaparak "Başlıyoruz" mesajları paylaştı.

SON DAKİKA! 6’lı masanın adayı kim olacak? Kılıçdaroğlu’nun adaylığını ilan ettiler!

Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen CHP'li Eren Erdem toplantı sonrası sosyal medya hesabından, "Çok mutluyum. Çok huzurluyum. Ülkem adına çok ama çok heyecanlıyım… Pazartesi gününü bekleyin." mesajını paylaştı.

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SON DAKİKA! 6’lı masanın adayı kim olacak? Kılıçdaroğlu’nun adaylığını ilan ettiler!

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Kılıdçaroğlu'nun danışmanı Deniz Demir de Kılıçdaroğlu vurgusu ile "başlıyoruz" paylaşımında bulundu.

iŞTE CHP'LİLERİN MESAJLARI:

SON DAKİKA! 6’lı masanın adayı kim olacak? Kılıçdaroğlu’nun adaylığını ilan ettiler!

CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre

SON DAKİKA! 6’lı masanın adayı kim olacak? Kılıçdaroğlu’nun adaylığını ilan ettiler!

25-26-27. dönem CHP Ankara Milletvekili

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