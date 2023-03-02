SON DAKİKA! 6’lı masanın adayı kim olacak? Kılıçdaroğlu’nun adaylığını ilan ettiler!

Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen CHP'li Eren Erdem toplantı sonrası sosyal medya hesabından, "Çok mutluyum. Çok huzurluyum. Ülkem adına çok ama çok heyecanlıyım… Pazartesi gününü bekleyin." mesajını paylaştı.