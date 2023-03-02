Giriş Tarihi: 02.03.2023 21:17
Güncelleme Tarihi: 02.03.2023
21:44
SON DAKİKA! 6'lı masanın adayı kim olacak? Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan ettiler!
Son dakika haberi: 6'lı masanın adayı kim olacak? sorusu 12. toplantıda da yanıt bulmadı. 6'lı koalisyon yaptığı ortak açıklamada Pazartesi günü tekrar bir araya geleceklerini bildirdi. Cumhurbaşkanı adaylığı için en güçlü pozisyonda olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ise partililer sosyal medyada yaptıkları peş peşe paylaşımlar ile adeta ilan etti.