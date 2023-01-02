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Haberler Galeri Son dakika | 6'lı masayı bekleyen tehlike: AKŞENER! Bakan Soylu SABAH'a açıkladı
Giriş Tarihi: 02.01.2023 07:55 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023 07:55

Son dakika | 6'lı masayı bekleyen tehlike: AKŞENER! Bakan Soylu SABAH'a açıkladı

Şebnem Bursalı 'Türkiye Yüzyılı' olarak isimlendirilen 2023'ün ilk röportajını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile gerçekleştirdi. Terörle mücadele, Türkiye'nin yeni atılımlarla başlatacağı ikinci yüzyıl hamleleri ve muhalefetin durumuyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulunan Soylu 6'lı masa için Akşener isminin bir tehdit olduğuna değindi ve ekledi: "Girdiği her oluşumu dağıtan bir isimden söz ediyoruz. Vefadan yoksun, dağıtıcı bir rolü olduğu aşikar. Neyse ki bu onların sorunu"

ŞEBNEM BURSALI
Son dakika | 6’lı masayı bekleyen tehlike: AKŞENER! Bakan Soylu SABAH’a açıkladı

İçişleri Bakanı Soylu'dan SABAH'a özel açıklamalar:

Cumhuriyetin 100. yılını 'Türkiye Yüzyılı' olarak ilan eden Başkan Erdoğan yönetimindeki Türkiye, 20 yılda her alanda büyük değişim, gelişim gösterdi. Terörle mücadele bu değişiklikliklerin başında geliyor. 2023'ün ilk röportajını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaparken hem Türkiye'nin terörden asayişe, kadına şiddetle mücadeleden göç meselesine kadar katettiği yolu rakamlar üzerinden değerlendirmesini istedik hem de güncel siyasetle ilgili konuştuk. Erdoğan'ın Türkiye'yi hayalleriyle buluşturan lider olduğuna dikkat çeken Bakan Soylu'nun SABAH'a yaptığı özel açıklamalardan başlıklar:

Son dakika | 6’lı masayı bekleyen tehlike: AKŞENER! Bakan Soylu SABAH’a açıkladı

TERÖRİST SAYISINI 120'YE DÜŞÜRDÜK

Tüm dünyada olumsuzlukların en çok arttığı, bölgesel krizlerin ve istikrarsızlıkların doruk noktaya çıktığı, terör örgütlerinin batılı gelişmiş ülkeler tarafından araçsallaştırılmasının zirve yaptığı, terör örgütlerine eskiden el altından yapılan yardımların bugün alenen ve en yüksek seviyede yapıldığı, Türkiye'nin istikrarsızlaştırılması için organizasyonlar ve fonlar kurulduğu bir dönemde, Türkiye her alanda önemli başarıları ortaya koymuştur.

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Son dakika | 6’lı masayı bekleyen tehlike: AKŞENER! Bakan Soylu SABAH’a açıkladı

Yılda 5558 kişinin katılım yaptığı PKK'ya, 2022 yılında sadece 54 kişi katılmıştır. 2016 temmuz ayında yaklaşık 2.475-2.780 bandında tahmin edilen yurt içi terörist sayısı bugün 120 civarına gelmiştir. 2016 yılında, taciz ateşinden bombalı eyleme kadar farklı başlıklarda yılda 3.542 terör eylemi gerçekleşiyordu.

Son dakika | 6’lı masayı bekleyen tehlike: AKŞENER! Bakan Soylu SABAH’a açıkladı

Bu sayı azaldı, 2022'de 178'le kapandı. Uyuşturucu madde bağlantılı ölümler, 2017'de 941'di. 2022 yılı kasım ayı verilerine göre 146'dır. Sayılar siyaset yapmaz, yalan da söylemez.

Son dakika | 6’lı masayı bekleyen tehlike: AKŞENER! Bakan Soylu SABAH’a açıkladı

HEDEFİMİZ KADINA 'SIFIR' ŞİDDET

Kades programımıza İtalya'da ödül verilmesi, bu işin küreselliğinin en açık delilidir. Eskiden sıradan bir asayiş başlığı olarak görülen bu meseleyle ilgili Türkiye, 6284 sayılı kanundan itibaren özel bir gayret ortaya koyuyor. 2015'te yıllık 360 kadın cinayetini konuşuyorduk, bu yıl 271 seviyesine indik. Fakat sorun sadece cinayet sayısı değil, bir de şiddet var. Kades programımızı şu ana kadar 4.7 milyon kadın cep telefonlarına indirdi. Bu 4.7 milyon ihbar kanalı, 4.7 milyon göz demektir. Öte yandan Elektronik Kelepçe İzleme Merkezi ile vaka takibi yapıyoruz. Sadece ihbar kanalıyla değil, toplumsal farkındalık alanıyla da ilgileniyoruz. "Kadına El Kalkamaz" adlı bir kampanya başlattık ve bu çerçevede şu ana kadar tam 8.2 milyon erkeğe temel farkındalık eğitimlerimizi ulaştırdık. Nasıl bir gayret içinde olduğumuzun, bu meseleyi nasıl ciddiye aldığımızın belki de en net göstergelerinden biri de budur.

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