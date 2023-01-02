Giriş Tarihi: 02.01.2023 07:55
Güncelleme Tarihi: 02.01.2023
07:55
Son dakika | 6'lı masayı bekleyen tehlike: AKŞENER! Bakan Soylu SABAH'a açıkladı
Şebnem Bursalı 'Türkiye Yüzyılı' olarak isimlendirilen 2023'ün ilk röportajını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile gerçekleştirdi. Terörle mücadele, Türkiye'nin yeni atılımlarla başlatacağı ikinci yüzyıl hamleleri ve muhalefetin durumuyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulunan Soylu 6'lı masa için Akşener isminin bir tehdit olduğuna değindi ve ekledi: "Girdiği her oluşumu dağıtan bir isimden söz ediyoruz. Vefadan yoksun, dağıtıcı bir rolü olduğu aşikar. Neyse ki bu onların sorunu"