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Haberler Galeri SON DAKİKA | ABD'de temaslarda bulunan AK Parti heyetinden flaş açıklama: F-16 konusunda çok olumlular
Giriş Tarihi: 14.05.2022 09:09 Güncelleme Tarihi: 14.05.2022 09:15

SON DAKİKA | ABD'de temaslarda bulunan AK Parti heyetinden flaş açıklama: F-16 konusunda çok olumlular

Son dakika haberleri: ABD Kongresinde yaptıkları temaslara ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Efkan Ala, Türkiye'ye F-16 satılması konusunda olumlu bir yaklaşım sergilendiğini ifade etti. F-16 meselesini ana gündemlerden biri olarak görüşmelerinde değerlendirdiklerini belirten Ala, "Bu konuda çok olumlular. Türkiye'nin savunma sanayisinin güçlendirilmesinin aynı zamanda nasıl NATO'ya da destek olacağını, bölgesel ve küresel barışa ne kadar hızlı destek sunabileceğini onlarla paylaştık ve onlarda da hep olumlu bir tavır gördük." ifadelerini kullandı.

AA
SON DAKİKA | ABD’de temaslarda bulunan AK Parti heyetinden flaş açıklama: F-16 konusunda çok olumlular

Son dakika haberleri: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Efkan Ala, ABD temaslarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Ala, Türkiye'ye F-16 satılması konusunda olumlu bir tavır sergilendiğini dile getirdi.

SON DAKİKA | ABD’de temaslarda bulunan AK Parti heyetinden flaş açıklama: F-16 konusunda çok olumlular

Efkan Ala'nın başkanlığında Washington'da Kongrede temaslarda bulunan heyette, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanvekili Ahmet Berat Çonkar, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker ve AK Parti İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır yer aldı.

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SON DAKİKA | ABD’de temaslarda bulunan AK Parti heyetinden flaş açıklama: F-16 konusunda çok olumlular

ABD Kongresindeki temaslarını Washington'da görev yapan basın mensuplarına değerlendiren AK Parti heyeti, Kongrede özellikle Rusya-Ukrayna savaşındaki yapıcı rolünün ardından Türk-Amerikan ilişkileriyle ilgili havanın çok olumlu olduğunu belirtti.

SON DAKİKA | ABD’de temaslarda bulunan AK Parti heyetinden flaş açıklama: F-16 konusunda çok olumlular

"BİRÇOK KONU BAŞLIĞINDA ÇOK VERİMLİ FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNDUK"

Heyete başkanlık eden Ala, toplamda bazıları senatörlerden oluşan 24 Kongre üyesiyle kapsamlı ve verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini, iki ülkenin de çıkarına olacak birçok konu başlığında çok verimli fikir alışverişinde bulunduklarını ve Türkiye'nin Ukrayna konusundaki olumlu ve yapıcı adımlarının Kongrede görülmekte olduğunu aktardı.

Ala, boğazlar konusunda Ankara'nın çizgisinin de Kongre üyeleri nezdinde saygıyla karşılandığını ve takdir edildiğini sözlerine ekledi.

SON DAKİKA | ABD’de temaslarda bulunan AK Parti heyetinden flaş açıklama: F-16 konusunda çok olumlular

"F-16 KONUSUNDA ÇOK OLUMLULAR"

Türkiye'ye F-16 satılması konusunun yanı sıra iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve savunma başlıklarının olumlu bir havada ele alındığını anlatan Ala, ikili ilişkilerdeki sorunların çözümüne yönelik yapıcı bir atmosfer gördüklerine vurgu yaptı.

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