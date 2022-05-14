Giriş Tarihi: 14.05.2022 09:09 Güncelleme Tarihi: 14.05.2022 09:15

SON DAKİKA | ABD'de temaslarda bulunan AK Parti heyetinden flaş açıklama: F-16 konusunda çok olumlular

Son dakika haberleri: ABD Kongresinde yaptıkları temaslara ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Efkan Ala, Türkiye'ye F-16 satılması konusunda olumlu bir yaklaşım sergilendiğini ifade etti. F-16 meselesini ana gündemlerden biri olarak görüşmelerinde değerlendirdiklerini belirten Ala, "Bu konuda çok olumlular. Türkiye'nin savunma sanayisinin güçlendirilmesinin aynı zamanda nasıl NATO'ya da destek olacağını, bölgesel ve küresel barışa ne kadar hızlı destek sunabileceğini onlarla paylaştık ve onlarda da hep olumlu bir tavır gördük." ifadelerini kullandı.