Giriş Tarihi: 05.01.2025 06:36
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025
06:38
SON DAKİKA | Adalet Bakanı Tunç'tan SABAH’a narin cinayeti açıklaması: Gerekçeli karar beklenmeli
Son dakika haberi: Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti tüm Türkiye'yi derinden sarstı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, SABAH'a özel açıklamalarda bulunarak soruşturma sürecinin titizlikle ve şeffaflıkla yürütüldüğünü vurguladı. "Bu cinayet, Türkiye'nin vicdanını sızlattı. Soruşturma boyunca tüm deliller, bilimsel yöntemlerle ve hassasiyetle toplandı" diyen Bakan Tunç, kullanılan daraltılmış baz uygulamasının delillerin doğruluğunu sağlama konusunda önemli bir yöntem olduğunu ifade etti.