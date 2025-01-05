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Haberler Galeri SON DAKİKA | Adalet Bakanı Tunç'tan SABAH’a narin cinayeti açıklaması: Gerekçeli karar beklenmeli
Giriş Tarihi: 05.01.2025 06:36 Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 06:38

SON DAKİKA | Adalet Bakanı Tunç'tan SABAH’a narin cinayeti açıklaması: Gerekçeli karar beklenmeli

Son dakika haberi: Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti tüm Türkiye'yi derinden sarstı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, SABAH'a özel açıklamalarda bulunarak soruşturma sürecinin titizlikle ve şeffaflıkla yürütüldüğünü vurguladı. "Bu cinayet, Türkiye'nin vicdanını sızlattı. Soruşturma boyunca tüm deliller, bilimsel yöntemlerle ve hassasiyetle toplandı" diyen Bakan Tunç, kullanılan daraltılmış baz uygulamasının delillerin doğruluğunu sağlama konusunda önemli bir yöntem olduğunu ifade etti.

ABDURRAHMAN ŞİMŞEK
SON DAKİKA | Adalet Bakanı Tunç’tan SABAH’a narin cinayeti açıklaması: Gerekçeli karar beklenmeli

Son dakika haberi: Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cesedi bulunmuştu. Bu cinayet, sadece Diyarbakır'ı değil, tüm Türkiye'yi derinden sarstı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Narin'in annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran, amcası Salim Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SON DAKİKA | Adalet Bakanı Tunç’tan SABAH’a narin cinayeti açıklaması: Gerekçeli karar beklenmeli

Nevzat Bahtiyar, Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne saklayan kişi olarak öne çıktı. Tutuklanan sanıklardan, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken, Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

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SON DAKİKA | Adalet Bakanı Tunç’tan SABAH’a narin cinayeti açıklaması: Gerekçeli karar beklenmeli

BAKAN TUNÇ'TAN SABAH'A ÖZEL RÖPORTAJ

Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek'e özel açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin Güran cinayetine dair önemli bilgiler paylaştı. Bakan Tunç, cinayetin ardından yürütülen soruşturma ve yargı sürecini detaylarıyla değerlendirdi.

SON DAKİKA | Adalet Bakanı Tunç’tan SABAH’a narin cinayeti açıklaması: Gerekçeli karar beklenmeli

Bakan Tunç, şunları aktardı: "Narin'in kaybolduğu günden itibaren hepimiz sağ salim bulunması için dua ettik. Ancak 19 gün sonra, maalesef bir cinayetle karşılaştık. Bu cinayet, sadece Narin'in ailesini değil, tüm Türkiye'yi derinden sarstı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ve kolluk güçlerimizin büyük bir titizlikle yürüttüğü soruşturma süreci, bu vahşi cinayetin arkasındaki gerçekleri ortaya çıkardı."

SON DAKİKA | Adalet Bakanı Tunç’tan SABAH’a narin cinayeti açıklaması: Gerekçeli karar beklenmeli

"SORUŞTURMA HER AŞAMASIYLA ŞEFFAF YÜRÜTÜLDÜ"

Bakan Tunç, cinayetle ilgili yapılan soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü vurgulayarak, "Soruşturma boyunca tüm deliller toplandı. DNA testleri, kamera kayıtları ve HTS verileri gibi her türlü delil kullanıldı. Kolluk güçlerimiz ve savcılığımız, hiçbir şüpheye yer bırakmadan tüm delilleri inceledi. Mahkeme de bu delilleri serbestçe takdir ederek kararını verdi. Ortaya çıkan deliller, sanıkların suçlarını net bir şekilde ortaya koydu."dedi.

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