SON DAKİKA | Adalet Bakanı Tunç’tan SABAH’a narin cinayeti açıklaması: Gerekçeli karar beklenmeli

"SORUŞTURMA HER AŞAMASIYLA ŞEFFAF YÜRÜTÜLDÜ"



Bakan Tunç, cinayetle ilgili yapılan soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü vurgulayarak, "Soruşturma boyunca tüm deliller toplandı. DNA testleri, kamera kayıtları ve HTS verileri gibi her türlü delil kullanıldı. Kolluk güçlerimiz ve savcılığımız, hiçbir şüpheye yer bırakmadan tüm delilleri inceledi. Mahkeme de bu delilleri serbestçe takdir ederek kararını verdi. Ortaya çıkan deliller, sanıkların suçlarını net bir şekilde ortaya koydu."dedi.