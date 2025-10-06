SON DAKİKA | Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, SABAH’a konuştu: Adalet zamanında tecelli edecek

HAKİM-SAVCI SAYISINDA ARTIŞ



2002'de 9 bin 349 olan hâkim-savcı sayısı bugün 25 bin 695. Son iki yılda 3 bin 369 yeni atama yapıldı. Hukuk fakültelerine girişte başarı sırası 100 bine çekildi. Bu yıl ilk kez yapılacak Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve hâkim-savcı yardımcılığı sistemiyle nitelikli hukukçular yetiştirilecek.



Bakan Tunç, sık sık illerde adliyeleri ziyaret ederek hâkim, savcı ve adalet personeliyle buluşuyor, talepleri dinliyor. Geçtiğimiz gün sabah Edirne'de, öğleden sonra Kırklareli'nde yargı teşkilatıyla bir araya gelen Tunç, "Adaletin zamanında tecellisi için bizzat sahada olmayı önemsiyorum" diye konuştu.



