Giriş Tarihi: 06.10.2025 06:22
Güncelleme Tarihi: 06.10.2025 06:24
SON DAKİKA | Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, SABAH’a konuştu: Adalet zamanında tecelli edecek
Son dakika haberi: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç SABAH Gazetesi'ne yaptığı açıklamalarda adalet hizmetlerinde gelinen noktayı ve reform gündemini anlattı. Bakan Tunç: "Yargılamaları hızlandıracak, ihtisas mahkemeleriyle kaliteyi artıracağız. Adaletin zamanında tecellisi için hem sahada hem de reform masasında çalışıyoruz" dedi. Tunç, temyiz ve istinaf incelemelerinin en geç 6 ayda sonuçlandırılacağını söyledi.