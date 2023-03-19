Son dakika | Akşener, İmamoğlu ve Yavaş pişman! Mansur Yavaş "aceleye geldi" dedi ve 6'lı masadaki krizi deşifre etti

Cumhurbaşkanlığı adaylığı veya yardımcılığı konusunda çok da hevesli görünmeyen Yavaş, meğer yardımcılığı bile kimselerle paylaşmak istemiyormuş:

"Birkaç gün vaktimiz olsaydı şunu önerecektik; cumhurbaşkanı yardımcısı olarak beni ve Ekrem Başkan'ı ilan edin, sayın genel başkanlarımız milletvekili olsun ve partilerin başında olsunlar diyecektik."

