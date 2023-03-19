Giriş Tarihi: 19.03.2023 07:18
Güncelleme Tarihi: 19.03.2023
07:50
Son dakika | Akşener, İmamoğlu ve Yavaş pişman! Mansur Yavaş "aceleye geldi" dedi ve 6'lı masadaki krizi deşifre etti
6'lı koalisyon masasındaki ayrılık krizi sırasında küfürleşmeler sürerken Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun Meral Akşener ile yaptığı kısa görüşme ve masaya dönüşle ilgili sorunlar baş göstermeye başladı. Önce Akşener şimdi de Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş sıkıntıyla ilgili sinyalleri vermeye başladı. Mahmut Övür bugünkü yazısında Mansur Yavaş'ın açıklamalarının satır aralarındaki detaylara dikkat çekti. Buna göre Akşener, İmamoğlu ve Yavaş üçlüsü aceleye gelen karar ve uygulamasından rahatsız.