Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika | Akşener, İmamoğlu ve Yavaş pişman! Mansur Yavaş "aceleye geldi" dedi ve 6'lı masadaki krizi deşifre etti
Giriş Tarihi: 19.03.2023 07:18 Güncelleme Tarihi: 19.03.2023 07:50

Son dakika | Akşener, İmamoğlu ve Yavaş pişman! Mansur Yavaş "aceleye geldi" dedi ve 6'lı masadaki krizi deşifre etti

6'lı koalisyon masasındaki ayrılık krizi sırasında küfürleşmeler sürerken Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun Meral Akşener ile yaptığı kısa görüşme ve masaya dönüşle ilgili sorunlar baş göstermeye başladı. Önce Akşener şimdi de Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş sıkıntıyla ilgili sinyalleri vermeye başladı. Mahmut Övür bugünkü yazısında Mansur Yavaş'ın açıklamalarının satır aralarındaki detaylara dikkat çekti. Buna göre Akşener, İmamoğlu ve Yavaş üçlüsü aceleye gelen karar ve uygulamasından rahatsız.

MAHMUT ÖVÜR
Son dakika | Akşener, İmamoğlu ve Yavaş pişman! Mansur Yavaş aceleye geldi dedi ve 6’lı masadaki krizi deşifre etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına başından beri İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Kazanacak aday" gerekçesiyle hep itiraz etti. Hatta 2 Mart'ta masayı bile dağıttı. 6 Mart'ta ise Kılıçdaroğlu'nun yanına İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye başkanlarını "icracı cumhurbaşkanı yardımcısı" formülüyle monte ettirip geri döndü ama o formülü bile uygulatamadı.

Son dakika | Akşener, İmamoğlu ve Yavaş pişman! Mansur Yavaş aceleye geldi dedi ve 6’lı masadaki krizi deşifre etti

Hayal kırıklığı yüzündeki çöküntüden belliydi.

Ancak hayal kırıklığı yaşayan sadece o değildi. Önceki gün Habertürk TV'ye çıkan ABB Başkanı Mansur Yavaş herkesi şoke eden bir çıkış yaptı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Akşener, İmamoğlu ve Yavaş pişman! Mansur Yavaş aceleye geldi dedi ve 6’lı masadaki krizi deşifre etti

Cumhurbaşkanlığı adaylığı veya yardımcılığı konusunda çok da hevesli görünmeyen Yavaş, meğer yardımcılığı bile kimselerle paylaşmak istemiyormuş:
"Birkaç gün vaktimiz olsaydı şunu önerecektik; cumhurbaşkanı yardımcısı olarak beni ve Ekrem Başkan'ı ilan edin, sayın genel başkanlarımız milletvekili olsun ve partilerin başında olsunlar diyecektik."

Son dakika | Akşener, İmamoğlu ve Yavaş pişman! Mansur Yavaş aceleye geldi dedi ve 6’lı masadaki krizi deşifre etti

Şu sözleri de krizin işareti gibi: "Bu benim fikrim. Bunu sayın genel başkanlarla konuşacağım ama takdir masanın."
Yavaş hâlâ umutlu ki, "Genel başkanlarla konuşacağım" diyebiliyor.

Son dakika | Akşener, İmamoğlu ve Yavaş pişman! Mansur Yavaş aceleye geldi dedi ve 6’lı masadaki krizi deşifre etti

Acaba bu umudu sadece Yavaş mı taşıyor yoksa arka planda Akşener ve bazı küresel merkezler de var mı?

SON DAKİKA