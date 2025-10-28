SON DAKİKA | Analiz kılıfıyla casusluk faaliyeti! Eski CIA çalışanı başrolde: Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ...

PROGRAMA O VERİLERLE ÇIKMIŞ
Tespitlere göre casusluk ekibinin, İmamoğlu'nun AK Parti'nin İBB Başkan adayı olan Binali Yıldırım ile birlikte katıldığı ve İsmail Küçükkaya'nın sunduğu televizyon programı öncesinde de casusluk faaliyeti yapıldığı ortaya çıktı.
Gün'ün, "Wickr" programı üzerinden Necati Özkan'a yolladığı 16 Haziran tarihli mesajda, İmamoğlu'nun programda nelere dikkat etmesi gerektiğine ilişkin tavsiyelerde bulunurken, "Önceki raporlarda önden verilen bilgilerin hepsinin doğru olduğunu emir eri İsmail kanıtlıyor. İsmail aynı zamanda Sayın Yıldırım'a soru sormadan evvel güzellemeler yapması komik" ibarelerini içeren mesaj attığı belirlendi. Sorgusunda bu görüşme içeriği sorulan Gün, "Teknik ekibim bu program öncesinde moderatörün iç yazışmalarında 'derin analiz' yaparak ne soru sorabileceği konusunda araştırma yapmıştı" cevabı verdi.