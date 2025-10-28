SON DAKİKA | Analiz kılıfıyla casusluk faaliyeti! Eski CIA çalışanı başrolde: Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ...

SEÇMENLERİN ÖZEL BİLGİLERİ

Karara göre, İmamoğlu ve kampanya danışmanı Özkan, başta İBB'ye ait kurumsal hesaplar olmak üzere çok sayıda seçmenin sosyal medyasına ve iç yazışmalarına erişme yöntemiyle 2019 seçimlerinde avantaj sağlamaya çalıştı. Her iki isim de İngiliz istihbaratı ve Amerikan istihbaratçılarıyla temas halinde olan Hüseyin Gün ile birlikte hareket etti.