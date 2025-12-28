  • Haberler
  • Galeri
  • SON DAKİKA | Ankara'da Mansur Yavaş ulaşımdan sonra otoparka da zam yaptı! 1 liralık otopark 250 liraya uçtu

SON DAKİKA | Ankara’da Mansur Yavaş ulaşımdan sonra otoparka da zam yaptı! 1 liralık otopark 250 liraya uçtu

Son dakika haberi: 'Ucuz ve sosyal belediyecilik' vaadiyle koltuğa oturan ABB Başkanı Mansur Yavaş sözlerini unuttu. Başkentte ulaşımdan sonra otoparklara da zam geldi. 1 liralık ücretin 6 yılda 250 liraya yükseltilmesine eleştiri yağıyor.

01 SON DAKİKA | Ankara’da Mansur Yavaş ulaşımdan sonra otoparka da zam yaptı! 1 liralık otopark 250 liraya uçtu
TOLGA ÖZLÜ TOLGA ÖZLÜ

Son dakika haberi: Ankara Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısı otopark zammı tartışmalarına sahne oldu. BELTAŞ'a bağlı otoparkları kapsayan zamlı tarife, AK Parti ve BBP gruplarının ret oylarına rağmen CHP'nin oy çokluğuyla kabul edilerek yürürlüğe girdi.

02 SON DAKİKA | Ankara’da Mansur Yavaş ulaşımdan sonra otoparka da zam yaptı! 1 liralık otopark 250 liraya uçtu

Kararla birlikte Ankara genelinde otopark ücretlerinde sert artış yaşandı.

03 SON DAKİKA | Ankara’da Mansur Yavaş ulaşımdan sonra otoparka da zam yaptı! 1 liralık otopark 250 liraya uçtu

ULAŞIM DA CEP YAKIYOR

Yavaş 2019'da göreve geldiğinde Ankara'daki açık ve kapalı tüm belediye otoparklarının ücreti 1 TL idi. Ancak yeni düzenlemeyle birlikte tam gün otopark ücretleri 250 TL'ye kadar çıktı.

04 SON DAKİKA | Ankara’da Mansur Yavaş ulaşımdan sonra otoparka da zam yaptı! 1 liralık otopark 250 liraya uçtu

"Ücretsiz ulaşım" ve "Ucuz hizmet" vaatlerinin yerini peş peşe gelen zamlar aldı. ABB yönetimi daha önce de toplu ulaşıma büyük bir zam yapmıştı.

05 SON DAKİKA | Ankara’da Mansur Yavaş ulaşımdan sonra otoparka da zam yaptı! 1 liralık otopark 250 liraya uçtu

2026 yılı için belediye otobüsleri ve dolmuş hatlarında yüzde 35'i aşan zam, yine AK Parti ve BBP'nin ret oylarına rağmen Meclis'ten geçirilmişti.

06 SON DAKİKA | Ankara’da Mansur Yavaş ulaşımdan sonra otoparka da zam yaptı! 1 liralık otopark 250 liraya uçtu

Tam biletin 35 TL'ye, öğrenci biletinin 17 TL'ye çıktığı bu dönemde, otopark ücretlerindeki rekor artış, Ankara'da vatandaşın ulaşım ve yaşam maliyetlerine dair endişelerini derinleştirdi.

07 SON DAKİKA | Ankara’da Mansur Yavaş ulaşımdan sonra otoparka da zam yaptı! 1 liralık otopark 250 liraya uçtu

BELTAŞ tarafından işletilen otoparklarda 0–15 dakika ücretsiz uygulaması devam ederken, bu sürenin aşılması halinde ücretler ciddi şekilde yükseldi.

08 SON DAKİKA | Ankara’da Mansur Yavaş ulaşımdan sonra otoparka da zam yaptı! 1 liralık otopark 250 liraya uçtu

Peş peşe gelen zamlar "ucuz ve sosyal belediyecilik" vaatlerini tartışmalı hale getirirken, muhalefet vatandaştan toplanan milyonlarca liranın nereye harcandığını sorguluyor.