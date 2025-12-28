SON DAKİKA | Ankara’da Mansur Yavaş ulaşımdan sonra otoparka da zam yaptı! 1 liralık otopark 250 liraya uçtu

ULAŞIM DA CEP YAKIYOR



Yavaş 2019'da göreve geldiğinde Ankara'daki açık ve kapalı tüm belediye otoparklarının ücreti 1 TL idi. Ancak yeni düzenlemeyle birlikte tam gün otopark ücretleri 250 TL'ye kadar çıktı.



