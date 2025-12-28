SON DAKİKA | Ankara'da Mansur Yavaş ulaşımdan sonra otoparka da zam yaptı! 1 liralık otopark 250 liraya uçtu
SON DAKİKA | Ankara’da Mansur Yavaş ulaşımdan sonra otoparka da zam yaptı! 1 liralık otopark 250 liraya uçtu
Son dakika haberi: 'Ucuz ve sosyal belediyecilik' vaadiyle koltuğa oturan ABB Başkanı Mansur Yavaş sözlerini unuttu. Başkentte ulaşımdan sonra otoparklara da zam geldi. 1 liralık ücretin 6 yılda 250 liraya yükseltilmesine eleştiri yağıyor.
Giriş Tarihi: 28 Aralık 2025 06:54Son Güncelleme: 28 Aralık 2025 07:10