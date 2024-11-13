SON DAKİKA | Ankara’daki konser skandallarına soruşturma! 5 yılda konserlere toplam 810 milyon TL harcandı

"SANKİ BÜYÜK BİR İSRAF VAR"

Mansur Yavaş'ın yaptığı basın açıklamasında 5 yılda konserlere toplam 810 Milyon TL harcandığı ortaya çıkmıştı. Yavaş konu ile ilgili ''Sanki büyük bir israf var gibi ortalığı yaygaraya veriyorsunuz.'' demişti.