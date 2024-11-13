Giriş Tarihi: 13.11.2024 20:37
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024
20:37
SON DAKİKA | Ankara'daki konser skandallarına soruşturma! 5 yılda konserlere toplam 810 milyon TL harcandı
Son dakika haberleri... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin büyük tepki çeken yüz milyonlarca liralık konserlerine ilişkin soruşturma başlattı. Ayrıca savcılık, İçişler Bakanlığına inceleme başlatılması için yazı yazdı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yaptığı basın açıklamasında 5 yılda konserlere toplam 810 Milyon TL harcandığı ortaya çıkmıştı.