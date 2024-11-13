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Haberler Galeri SON DAKİKA | Ankara'daki konser skandallarına soruşturma! 5 yılda konserlere toplam 810 milyon TL harcandı
Giriş Tarihi: 13.11.2024 20:37 Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 20:37

SON DAKİKA | Ankara'daki konser skandallarına soruşturma! 5 yılda konserlere toplam 810 milyon TL harcandı

Son dakika haberleri... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin büyük tepki çeken yüz milyonlarca liralık konserlerine ilişkin soruşturma başlattı. Ayrıca savcılık, İçişler Bakanlığına inceleme başlatılması için yazı yazdı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yaptığı basın açıklamasında 5 yılda konserlere toplam 810 Milyon TL harcandığı ortaya çıkmıştı.

TOLGA ÖZLÜ
SON DAKİKA | Ankara’daki konser skandallarına soruşturma! 5 yılda konserlere toplam 810 milyon TL harcandı


Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kamuoyunda büyük tepki çeken yüz milyonlarca liralık konser vurgunları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

SON DAKİKA | Ankara’daki konser skandallarına soruşturma! 5 yılda konserlere toplam 810 milyon TL harcandı

Ayrıca savcılık, İçişler Bakanlığına inceleme başlatılması için yazı yazdı.

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SON DAKİKA | Ankara’daki konser skandallarına soruşturma! 5 yılda konserlere toplam 810 milyon TL harcandı

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda düzenlediği Ebru Gündeş konseri için 69 Milyon TL harcamasının ortaya çıkmasıyla başlayan ve günlerdir kamuoyunu meşgul konser skandallarına yargı müdahale etti.

SON DAKİKA | Ankara’daki konser skandallarına soruşturma! 5 yılda konserlere toplam 810 milyon TL harcandı

"SANKİ BÜYÜK BİR İSRAF VAR"

Mansur Yavaş'ın yaptığı basın açıklamasında 5 yılda konserlere toplam 810 Milyon TL harcandığı ortaya çıkmıştı. Yavaş konu ile ilgili ''Sanki büyük bir israf var gibi ortalığı yaygaraya veriyorsunuz.'' demişti.

SON DAKİKA | Ankara’daki konser skandallarına soruşturma! 5 yılda konserlere toplam 810 milyon TL harcandı

KONSER VURGUNUNA RESEN SORUŞTURMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kamuoyuna yansıyan konser vurgununa ilişkin resen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığına 4483 sayılı yasa kapsamında inceleme yapılması için yazı yazdı.

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