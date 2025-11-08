Son Dakika | Ankara’daki konser vurgunu sayıştay raporuna yansıdı: İhale yapılmadan tek bir firmaya verildi!

Rapora göre ihaleyle yapılması gereken 40-50 milyonluk organizasyon işleri, 5-10 milyonluk sanatçı temini işlerine dâhil edildi. Sadece sanatçı temini kısmı için faydalanılması gerekirken tek firmadan hepsi satın alındı. ABB, bu duruma verdiği cevapta ise konser organizasyonlarının özel bir hak olarak değerlendirildiğini iddia etti. Bu nedenle konser organizasyon işlerinin de tek bir yerden sanatçıyla birlikte temin edildiğini öne sürdü.