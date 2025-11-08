Son Dakika | Ankara’daki konser vurgunu sayıştay raporuna yansıdı: İhale yapılmadan tek bir firmaya verildi!

5'İ TUTUKLU 14 SANIK YARGILANIYOR
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, ABB tarafından 2021- 2024 yılları arasında düzenlenen konserlerdeki harcamalarında kamu zararı oluştuğu iddiaları üzerine başlattığı soruşturmada gözaltına alınan 14 kişiden eski ABB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Hacı Ali Bozkurt, eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili ve Daire Başkan Vekili Haluk Erdemir, eski Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkan Vekili Hüseyin Zehir, Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon Şirketi sahibi Onur Evren, Festiva ve Enfest Organizasyon Şirketi ortağı Selahattin Çelikkaya tutuklandı.