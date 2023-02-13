SON DAKİKA | Asrın felaketinde 8. gün! Depremde can kaybı 29 bin 605... İşte dakika dakika bölgeden haberler

00.52 BAKAN SOYLU: SAHADA 300 BİN ÇALIŞAN VAR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem bölgesindeki son durumu aktardı. "Sahada 300 bin çalışan var ve hepsi seferber halindedir" diyen Bakan Soylu, "Türkiye'de zihni yağmalanmış insanlar, afetle karşı karşıya kalan vatandaşlarımız istismar etmek için elinden geleni yapıyor. Onları Allah'a havale ediyorum. İşimiz bittikten sonra birkaç çift lafımız olur. Sosyal medya meselesinde de kim dezenformasyon yapıyorsa OHAL'in getirdiği tüm unsurlar kullanılmak kaydı ile hukuk karşısına çıkarılmaktadır. Bu ülkeye yapılabilecek en büyük kötülüklerden biri, bu dönemde insanların gündemini meşgul etmektir. Tekrar başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Bu milletin kodlarını değiştirmeye çalışanlara da bu millet izin vermeyecektir" ifadelerini kullandı.