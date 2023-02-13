Giriş Tarihi: 13.02.2023 06:50
Güncelleme Tarihi: 13.02.2023
06:53
SON DAKİKA | Asrın felaketinde 8. gün! Depremde can kaybı 29 bin 605... İşte dakika dakika bölgeden haberler
Son dakika haberi... Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilimizde yıkıcı hasara neden olan 7.7 büyüklüğündeki depremin üzerinden 7 gün geçti. Bugüne kadar depremde 29 bin 605 vatandaşımız hayatını kaybederken binlerce vatandaşımız da yaralandı. Depremin ilk anından itibaren bölgeye giden arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları 8. günde de devam ediyor. İşte Türkiye'yi yasa boğan depremden dakika dakika gelişmeler...