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Haberler Galeri SON DAKİKA | Asrın felaketinde 8. gün! Depremde can kaybı 29 bin 605... İşte dakika dakika bölgeden haberler
Giriş Tarihi: 13.02.2023 06:50 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023 06:53

SON DAKİKA | Asrın felaketinde 8. gün! Depremde can kaybı 29 bin 605... İşte dakika dakika bölgeden haberler

Son dakika haberi... Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilimizde yıkıcı hasara neden olan 7.7 büyüklüğündeki depremin üzerinden 7 gün geçti. Bugüne kadar depremde 29 bin 605 vatandaşımız hayatını kaybederken binlerce vatandaşımız da yaralandı. Depremin ilk anından itibaren bölgeye giden arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları 8. günde de devam ediyor. İşte Türkiye'yi yasa boğan depremden dakika dakika gelişmeler...

SON DAKİKA | Asrın felaketinde 8. gün! Depremde can kaybı 29 bin 605... İşte dakika dakika bölgeden haberler

AFAD'ın verilerine göre, 6 Şubat Pazartesi saat 04:17'de 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan deprem, yerin 7 km altında gerçekleşti. Saat 13.24'te ise merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem başta Hatay, Malatya, Gaziantep Diyarbakır, Adıyaman olmak üzere birçok kentten hissedildi.

Depremin ardından bölgede ekiplerin yoğun çalışması sürüyor. İşte şehirlerdeki son durum...

SON DAKİKA | Asrın felaketinde 8. gün! Depremde can kaybı 29 bin 605... İşte dakika dakika bölgeden haberler

01.52 KAHRAMANMARAŞ'TA ARTÇI DEPREM

Kahramanmaraş'ta 4.6 büyüklüğünde bir artçı deprem daha meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak açıklandı.

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SON DAKİKA | Asrın felaketinde 8. gün! Depremde can kaybı 29 bin 605... İşte dakika dakika bölgeden haberler

00.52 BAKAN SOYLU: SAHADA 300 BİN ÇALIŞAN VAR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem bölgesindeki son durumu aktardı. "Sahada 300 bin çalışan var ve hepsi seferber halindedir" diyen Bakan Soylu, "Türkiye'de zihni yağmalanmış insanlar, afetle karşı karşıya kalan vatandaşlarımız istismar etmek için elinden geleni yapıyor. Onları Allah'a havale ediyorum. İşimiz bittikten sonra birkaç çift lafımız olur. Sosyal medya meselesinde de kim dezenformasyon yapıyorsa OHAL'in getirdiği tüm unsurlar kullanılmak kaydı ile hukuk karşısına çıkarılmaktadır. Bu ülkeye yapılabilecek en büyük kötülüklerden biri, bu dönemde insanların gündemini meşgul etmektir. Tekrar başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Bu milletin kodlarını değiştirmeye çalışanlara da bu millet izin vermeyecektir" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA | Asrın felaketinde 8. gün! Depremde can kaybı 29 bin 605... İşte dakika dakika bölgeden haberler

00.39 Deprem bölgesinde incelemelerini sürdüren TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hatay'ın merkez ilçesi Defne'de Meclis ekibinin bulunduğu bölgeye gitti. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ve CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal'la birlikte Defne'ye geçen Meclis Başkanı Şentop'a mahalle sakinleri bölgedeki durum ve ihtiyaçlarıyla ilgili bilgi verdi. Bölgede vatandaşlara ve arama kurtarma ekiplerine sıcak Yemek dağıtımı yapan Meclis personeli de yemek ve verilen hizmetleri anlattı. Şentop, bu süreçteki özverili çalışmalarından dolayı Meclis'te görev yapan personele teşekkürlerini iletti.

SON DAKİKA | Asrın felaketinde 8. gün! Depremde can kaybı 29 bin 605... İşte dakika dakika bölgeden haberler

23:55 Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yıkıcı etki yapan depremin ardından enkaz altından çıkarılan yaralıların İstanbul'a nakli devam ediyor. Adana'dan kalkan ve içinde 46 yaralı ve 19 refakatçinin bulunduğu askeri kargo uçağı saat 22.30 sıralarında Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. Burada hazır bekleyen ambulanslara alınan yaralılar, çevrede bulunan hastanelere nakledildi.

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