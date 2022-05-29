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Haberler Galeri Son dakika: Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nden tarihi kareler! 560 bin kişi katıldı
Giriş Tarihi: 29.05.2022 19:53 Güncelleme Tarihi: 29.05.2022 20:10

Son dakika: Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nden tarihi kareler! 560 bin kişi katıldı

Son dakika haberleri... Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde İstanbul'un Fethi'nin 569. yıl dönümü münasebetiyle Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise 5. büyük parkı olacak Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin fidan dikim töreni gerçekleştirildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli ile BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin de katıldığı törende yüz binlerce vatandaş buluştu. Başkan Erdoğan törene katılanların sayısının 560 bin olduğunu söyledi. Alandan tarihi görüntüler geldi. İşte o görüntüler...

Son dakika: Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nden tarihi kareler! 560 bin kişi katıldı

Türkiye'nin en büyük millet bahçesi olacak olan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin ilk fidanları, İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümünde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin katılımıyla toprakla buluş. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki 5 milyon 61 bin metrekarelik alanda İstanbul'un fethini temsilen 145 bin 300 ağaç dikilecek. Ağaçların bazılarının 40-50 yaşında olduğu belirtildi.

Son dakika: Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nden tarihi kareler! 560 bin kişi katıldı

Başkan Erdoğan ve Emine Erdoğan ilk fidanları böyle dikti.

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Son dakika: Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nden tarihi kareler! 560 bin kişi katıldı

Vatandaşlar törene yoğun katılım gösterdi

Son dakika: Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nden tarihi kareler! 560 bin kişi katıldı

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne 350 yaşındaki zeytin ağacı ve 50 yıllık ıhlamur ağaçları da dikildi.

Son dakika: Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nden tarihi kareler! 560 bin kişi katıldı

Fethin yıldönümünü simgelemek amacıyla alana 569 fidan dikilirken ilk etabı Mayıs 2023'te açılacak Millet Bahçesi 5 milyon 61 bin metrekarelik alana sahip olacak.

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