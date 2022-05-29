Son dakika: Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nden tarihi kareler! 560 bin kişi katıldı

Giriş Tarihi: 29.05.2022 19:53
Güncelleme Tarihi: 29.05.2022
20:10
Son dakika haberleri... Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde İstanbul'un Fethi'nin 569. yıl dönümü münasebetiyle Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise 5. büyük parkı olacak Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin fidan dikim töreni gerçekleştirildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli ile BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin de katıldığı törende yüz binlerce vatandaş buluştu. Başkan Erdoğan törene katılanların sayısının 560 bin olduğunu söyledi. Alandan tarihi görüntüler geldi. İşte o görüntüler...