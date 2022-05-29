Son dakika: Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nden tarihi kareler! 560 bin kişi katıldı

Türkiye'nin en büyük millet bahçesi olacak olan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin ilk fidanları, İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümünde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin katılımıyla toprakla buluş. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki 5 milyon 61 bin metrekarelik alanda İstanbul'un fethini temsilen 145 bin 300 ağaç dikilecek. Ağaçların bazılarının 40-50 yaşında olduğu belirtildi.