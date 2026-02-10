SON DAKİKA | Atina’dan Ankara’ya kritik ziyaret! Yunanistan Başbakanı Miçotakis Türkiye’ye geliyor: İmzalar atılacak

10 MİLYAR DOLAR TİCARET HEDEFİ



Ankara, Atina ile Kıbrıs, Ege Adaları, Doğu Akdeniz gibi sorunların çözümünde iyi komşuluk ve uluslararası hukuk çerçevesinde diyalog zemininde kalınmasını önceliklendiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023'ün sonunda Yunanistan'a 5. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı dolayısıyla ziyaret gerçekleştirdi. Türk ve Rum azınlıkların statülerinin iyileştirilmesi konusu da bu ziyaret çerçevesinde ele alındı.

7 yıl aranın ardından yapılan bu toplantıda iki ülke arasındaki ticaret hacmi hedefinin, 10 milyar dolara çıkartılması hedeflendi. Normalleşme süreci kapsamında karşılıklı ziyaret ve görüşmeler yoğunlaşırken, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 2024'te Türkiye'yi ziyaret etti. 2024 yılında Yunanistan Türk vatandaşlarının Ege adalarına seyahatleri için kısa dönemli ziyaret vizesi uygulamasını yürürlüğe koydu. Erdoğan ile Miçotakis, BM Genel Kurulu ile NATO Zirvesi marjında da görüşmeler yaptı.



