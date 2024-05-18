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Haberler Galeri SON DAKİKA | Ayhan Bora Kaplan operasyonunda yeni detaylar: Kumpas soruşturmasındaki polis müdürü itirafçı oldu: Beni devreden çıkardılar!
Giriş Tarihi: 18.05.2024 06:39 Güncelleme Tarihi: 18.05.2024 06:41

SON DAKİKA | Ayhan Bora Kaplan operasyonunda yeni detaylar: Kumpas soruşturmasındaki polis müdürü itirafçı oldu: Beni devreden çıkardılar!

Son dakika haberi: Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonun kumpas soruşturmasına dönüştürülmeye çalışıldığının ortaya çıkması gündeme bomba gibi düştü. FETÖ'nün 17/25 Aralık taktiklerini kullanarak yapmaya çalıştığı kumpas soruşturması kapsamında gözaltına alınan Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürü Kerem Gökay Öner, toplantıların bilgisi dışında yapıldığını, devre dışı bırakıldığını ve görevinden ayrılmak için de talepte bulunduğunu söyledi.

Halit TURAN
SON DAKİKA | Ayhan Bora Kaplan operasyonunda yeni detaylar: Kumpas soruşturmasındaki polis müdürü itirafçı oldu: Beni devreden çıkardılar!

Son dakika haberi... Gizli tanık ile polis şefi Şevket Demircan'ın ses kayıtlarının ortaya çıkmasının ardından başlayan idari ve adli soruşturma sürüyor.

SON DAKİKA | Ayhan Bora Kaplan operasyonunda yeni detaylar: Kumpas soruşturmasındaki polis müdürü itirafçı oldu: Beni devreden çıkardılar!

İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen müfettişlerin ses kayıtlarının tümünü deşifre edip rapor haline getirmesi beklenirken, gözaltına alınan Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan ile aynı şubede görevli Ufuk Gültekin ile Metehan İlkyaz'ın sorguları devam ediyor.

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SON DAKİKA | Ayhan Bora Kaplan operasyonunda yeni detaylar: Kumpas soruşturmasındaki polis müdürü itirafçı oldu: Beni devreden çıkardılar!

GÖZALTINA ALINDI, İFADE VERDİ, SERBEST BIRAKILDI!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla gözaltına alınan şüpheliler arasında Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ise Cumhuriyet Savcısına ifade verdikten sonra yurtdışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

SON DAKİKA | Ayhan Bora Kaplan operasyonunda yeni detaylar: Kumpas soruşturmasındaki polis müdürü itirafçı oldu: Beni devreden çıkardılar!

ÖNEMLİ BİLGİLER VERDİ

Uzun yıllardır Ankara'da görev yapan daha önce de Asayiş Şube Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner'in soruşturmayı yürüten savcı tarafından alınan ifadesinde kendisine yöneltilen bütün soruları cevapladığı, soruşturmanın derinleşmesine katkı sağladığı öğrenildi.

SON DAKİKA | Ayhan Bora Kaplan operasyonunda yeni detaylar: Kumpas soruşturmasındaki polis müdürü itirafçı oldu: Beni devreden çıkardılar!

Kerem Gökay Öner'in, Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik tarafından devreden çıkarıldığı, soruşturmayla ilgili birçok toplantıya çağrılmadığını söylediği öğrenildi.

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