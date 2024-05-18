Giriş Tarihi: 18.05.2024 06:39
Güncelleme Tarihi: 18.05.2024
06:41
SON DAKİKA | Ayhan Bora Kaplan operasyonunda yeni detaylar: Kumpas soruşturmasındaki polis müdürü itirafçı oldu: Beni devreden çıkardılar!
Son dakika haberi: Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonun kumpas soruşturmasına dönüştürülmeye çalışıldığının ortaya çıkması gündeme bomba gibi düştü. FETÖ'nün 17/25 Aralık taktiklerini kullanarak yapmaya çalıştığı kumpas soruşturması kapsamında gözaltına alınan Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürü Kerem Gökay Öner, toplantıların bilgisi dışında yapıldığını, devre dışı bırakıldığını ve görevinden ayrılmak için de talepte bulunduğunu söyledi.