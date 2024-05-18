SON DAKİKA | Ayhan Bora Kaplan operasyonunda yeni detaylar: Kumpas soruşturmasındaki polis müdürü itirafçı oldu: Beni devreden çıkardılar!

İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen müfettişlerin ses kayıtlarının tümünü deşifre edip rapor haline getirmesi beklenirken, gözaltına alınan Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan ile aynı şubede görevli Ufuk Gültekin ile Metehan İlkyaz'ın sorguları devam ediyor.