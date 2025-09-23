SON DAKİKA | Bakanlık askeri ve ticari casusları deşifre etti! Savunma sanayii verilerini Telegram’dan sattılar

Askeri ve ticari casusluk faaliyeti, savunma sanayii firmalarının kendilerine ait verilerin yurt dışındaki internet sitelerinde yer aldığını fark etmesi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirmesiyle gün yüzüne çıktı. Aralarında TOBB, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Aselsan gibi savunma sanayimizin gözde şirketlerinin de yer aldığı bu firma ve kuruluşlar, bu verilerin yurt dışına sızdırılmasında rol oynayan kişilerden şikayetçi oldu.



