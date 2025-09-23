Giriş Tarihi: 23.09.2025 06:15
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 08:03
SON DAKİKA | Bakanlık askeri ve ticari casusları deşifre etti! Savunma sanayii verilerini Telegram’dan sattılar
Son dakika haberi: Türkiye'deki savunma sanayii şirketlerine ait ticari sır niteliğindeki ithalat ve ihracat verilerinin, yabancı firmalarca sosyal medya ve Telegram grupları üzerinden 3'üncü kişilere ücret veya üyelik karşılığında satıldığı ortaya çıktı. Aselsan'ın geliştirdiği ürünlerin de bilgilerini sızdırdığı ortaya çıkan aralarında gümrük görevlilerinin de bulunduğu 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.