Son dakika! Baklava kutusunda rüşvet alırken suçüstü yakalanmıştı: CHP’li başkan yardımcısından rezilliğe akla ziyan savunma

BAŞKAN, TAPELERDEKİ SÖZLERİNİ HATIRLATTI

Mahkeme başkanının tapelerde, 'Komisyon'dan bahsettiğini ve olay anındaki görüntülerde 'Tamam, ne kadar var içinde', 'Kimseye bir şey deme' sözlerini hatırlatması üzerine Tüter, şunları söyledi: "Cengiz Coşar'a, 'Kimseye bir şey deme' sözünden kastım; bizim otelimiz var, o tadilata girecekti. Onun için söyledim. İçinde ne kadar olduğunu bilmiyordum, onun için sordum. Sonra kumpas olduğunu düşündüm. Çantayı kapının arkasına koydum ve Cengiz'in arkasından gittim, bulamadım. Sonra hemen polis geldi zaten. Çantayı aldıktan sonra kumpas olduğunu düşündüm."