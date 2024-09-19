Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA! Barış Boyun çetesi iddianamesinde şok detaylar: Polis memurunu bile tehdit etmiş! "Seni öldürmeyeceğim sakat bırakacağım"
Giriş Tarihi: 19.09.2024 15:15 Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 15:16

SON DAKİKA! Barış Boyun çetesi iddianamesinde şok detaylar: Polis memurunu bile tehdit etmiş! "Seni öldürmeyeceğim sakat bırakacağım"

Son dakika... Boyunlar Suç Örgütü lideri Barış Boyun'un İtalya'da firari olduğu süre zarfında bile örgütü yönettiğine ilişkin deliller, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye yansıdı. Bunun en somut örnekleri Boyun'un yurt dışından yaptığı telefon konuşmaları oldu. Boyun'un kendi grubuna yönelik operasyon yapan polis memurunu cep telefonundan arayarak tehdit ettiği ortaya çıktı. Boyun'un polis memuruna, "Benim kardeşlerimi almışsın. Benimle neden uğraşıyorsun. Seni öldürtmeyeceğim. Seni sakat bırakacağım. Bunun için de bir tane kardeşimi feda ederim. Ben 3 yıldır yurt dışındayım. Kimseden korkmam. Oturduğun adresi biliyorum. Sen göreceksin" dediği saptandı. Örgüt liderinin İtalya'dan bir iş adamının haraç vermeyi kabul etmemesi üzerine işyerini ve oğlunu kurşunlattıktan sonra iş adamını arayarak, "Evet dediğimi yaptım. Birinciyi attım. İkinciyi de attım. İkinciyi oğluna attım. Üçüncüyü öbür oğluna atacağım. Sonra da seni vuracağım" dediği de gün yüzüne çıktı.

Mustafa Sait ÖZKAN
SON DAKİKA! Barış Boyun çetesi iddianamesinde şok detaylar: Polis memurunu bile tehdit etmiş! Seni öldürmeyeceğim sakat bırakacağım

Son dakika! İtalya'da tutuklu bulunan ve Türkiye'ye iadesi istenen suç örgütü lideri Barış Boyun'un arasında olduğu şüpheliler hakkında dava açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı 574 sayfalık iddianamede 8 kişi maktul, 136 kişi müşteki, 6 kişi müşteki-şüpheli ve Barış Boyun ile kamuoyunda Daltonlar olarak bilinen ve Boyun grubu ile hareket eden grubun lideri Beratcan Gökdemir'in (Can Dalton) arasında bulunduğu 305 kişi ise şüpheli olarak yer aldı.

SON DAKİKA! Barış Boyun çetesi iddianamesinde şok detaylar: Polis memurunu bile tehdit etmiş! Seni öldürmeyeceğim sakat bırakacağım

İddianamede Boyun'un firarda olduğu süre zarfında bile İtalya'dan örgütü yönettiği net delillerle desteklendi. Bunların en önemli somut örnekleri arasında Boyun'un İtalya'dan yaptığı cep telefonu konuşmaları oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA! Barış Boyun çetesi iddianamesinde şok detaylar: Polis memurunu bile tehdit etmiş! Seni öldürmeyeceğim sakat bırakacağım

İTALYA'DAN POLİS MEMURUNA TELEFON

İddianamede müştekiler arasında polis memuru Oktay Y. de yer aldı. Barış Boyun'un firari olduğu anda bile yurt dışından kendi grubuna yönelik operasyon gerçekleştiren polis memurunu arayarak tehdit ettiği ortaya çıktı.

SON DAKİKA! Barış Boyun çetesi iddianamesinde şok detaylar: Polis memurunu bile tehdit etmiş! Seni öldürmeyeceğim sakat bırakacağım

CİNAYETİ SORUŞTURAN POLİSİ HEDEF ALDI

İddianameye göre polis memuru Oktay Y., İstanbul Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde çalışıyordu. 22 Ekim 2021'de Boyun Grubu tarafından öldürülen Kubilay Berk Küçükaslan'ın soruşturmasında görevliydi.

SON DAKİKA! Barış Boyun çetesi iddianamesinde şok detaylar: Polis memurunu bile tehdit etmiş! Seni öldürmeyeceğim sakat bırakacağım

Bu olay nedeniyle 26 Aralık 2021 günü polis memurunun kullandığı cep telefonunu Facetime uygulaması üzerinden 'pusat.reis44@icloud.com' isimli hesap 2 kez aradı. Polis memuru, telefonunda kayıtlı olmaması nedeniyle bu çağrılara cevap vermedi.

SON DAKİKA