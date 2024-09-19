SON DAKİKA! Barış Boyun çetesi iddianamesinde şok detaylar: Polis memurunu bile tehdit etmiş! "Seni öldürmeyeceğim sakat bırakacağım"

Son dakika! İtalya'da tutuklu bulunan ve Türkiye'ye iadesi istenen suç örgütü lideri Barış Boyun'un arasında olduğu şüpheliler hakkında dava açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı 574 sayfalık iddianamede 8 kişi maktul, 136 kişi müşteki, 6 kişi müşteki-şüpheli ve Barış Boyun ile kamuoyunda Daltonlar olarak bilinen ve Boyun grubu ile hareket eden grubun lideri Beratcan Gökdemir'in (Can Dalton) arasında bulunduğu 305 kişi ise şüpheli olarak yer aldı.