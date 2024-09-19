Giriş Tarihi: 19.09.2024 15:15
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024
15:16
SON DAKİKA! Barış Boyun çetesi iddianamesinde şok detaylar: Polis memurunu bile tehdit etmiş! "Seni öldürmeyeceğim sakat bırakacağım"
Son dakika... Boyunlar Suç Örgütü lideri Barış Boyun'un İtalya'da firari olduğu süre zarfında bile örgütü yönettiğine ilişkin deliller, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye yansıdı. Bunun en somut örnekleri Boyun'un yurt dışından yaptığı telefon konuşmaları oldu. Boyun'un kendi grubuna yönelik operasyon yapan polis memurunu cep telefonundan arayarak tehdit ettiği ortaya çıktı. Boyun'un polis memuruna, "Benim kardeşlerimi almışsın. Benimle neden uğraşıyorsun. Seni öldürtmeyeceğim. Seni sakat bırakacağım. Bunun için de bir tane kardeşimi feda ederim. Ben 3 yıldır yurt dışındayım. Kimseden korkmam. Oturduğun adresi biliyorum. Sen göreceksin" dediği saptandı. Örgüt liderinin İtalya'dan bir iş adamının haraç vermeyi kabul etmemesi üzerine işyerini ve oğlunu kurşunlattıktan sonra iş adamını arayarak, "Evet dediğimi yaptım. Birinciyi attım. İkinciyi de attım. İkinciyi oğluna attım. Üçüncüyü öbür oğluna atacağım. Sonra da seni vuracağım" dediği de gün yüzüne çıktı.