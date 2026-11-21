SON DAKİKA | Başkan Erdoğan AK Parti teşkilatlarına sahayı işaret etti: Vatandaşla iç içe olun
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan AK Parti teşkilatlarına sahayı işaret etti: Vatandaşla iç içe olun
Son dakika haberi: Başkan Tayyip Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda AK Parti teşkilatına sahadan kopmama mesajı verdi. Teşkilat mensuplarından vatandaşla daha fazla iç içe olmalarını isteyen Erdoğan, aile ziyaretlerinin artırılması talimatını verdi.
Giriş Tarihi: 21 Kasım 2026 07:03Son Güncelleme: 21 Kasım 2026 07:04