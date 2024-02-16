Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA | Başkan Erdoğan imzaladı: Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de
Giriş Tarihi: 16.02.2024 00:17 Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 00:28

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan imzaladı: Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de

Son dakika haberi.... Büyükelçi atama kararları, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Portekiz, Suudi Arabistan, Cibuti, Dominik Cumhuriyeti, Somali, Tunus, Kuzey Makedonya, Slovakya, Çad ve Gambiya'ya yeni Büyükelçiler atandı. Ayrıca, İslam İşbirliği Teşkilatı Türkiye Daimi Temsilciliğine de Cenk Uraz atandı.

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan imzaladı: Büyükelçi atamaları Resmi Gazete’de

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Büyükelçi atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. 10 ülkeye büyükelçi atandı.

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan imzaladı: Büyükelçi atamaları Resmi Gazete’de

Resmi Gazete'de yer alan atama kararlarına göre;

Tunus Büyükelçiliğine Ahmet Misbah Demircan, Kuzey Makedonya Büyükelçiliğine Fatih Ulusoy, Slovakya Büyükelçiliğine Erkan Özoral, Portekiz Büyükelçiliğine Haldun Koç, Cibuti Büyükelçiliğine Erdal Sabri Ergen, Suudi Arabistan Büyükelçiliğine Emrullah İşler, Dominik Büyükelçiliğine Emriye Bağdagül Ormancı, Somali Büyükelçiliğine Alper Aktaş, Çad Büyükelçiliğine Cem Utkan, Gambiya Büyükelçiliğine Fahri Türker Oba atandı.

Ayrıca, İslam İşbirliği Teşkilatı Türkiye Daimi Temsilciliğine de Cenk Uraz atandı.

İşte atama kararları...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan imzaladı: Büyükelçi atamaları Resmi Gazete’de
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan imzaladı: Büyükelçi atamaları Resmi Gazete’de
SON DAKİKA