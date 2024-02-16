SON DAKİKA | Başkan Erdoğan imzaladı: Büyükelçi atamaları Resmi Gazete’de

Resmi Gazete'de yer alan atama kararlarına göre;
Tunus Büyükelçiliğine Ahmet Misbah Demircan, Kuzey Makedonya Büyükelçiliğine Fatih Ulusoy, Slovakya Büyükelçiliğine Erkan Özoral, Portekiz Büyükelçiliğine Haldun Koç, Cibuti Büyükelçiliğine Erdal Sabri Ergen, Suudi Arabistan Büyükelçiliğine Emrullah İşler, Dominik Büyükelçiliğine Emriye Bağdagül Ormancı, Somali Büyükelçiliğine Alper Aktaş, Çad Büyükelçiliğine Cem Utkan, Gambiya Büyükelçiliğine Fahri Türker Oba atandı.
Ayrıca, İslam İşbirliği Teşkilatı Türkiye Daimi Temsilciliğine de Cenk Uraz atandı.
İşte atama kararları...