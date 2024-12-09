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Haberler Galeri SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Kabine'yi topluyor! Masada 4 kritik başlık var
Giriş Tarihi: 09.12.2024 06:58 Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 07:00

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Kabine'yi topluyor! Masada 4 kritik başlık var

Son dakika haberi: Kabine, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Külliye'de toplanıyor. Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin çökmesinin ardından ülkedeki gelişmeler ve uluslararası yansımaları ve Türkiye'nin Suriye politikası masada olacak. Toplantıda, yeni yılda asgari ücret, emekli ve memur maaşlarına yönelik çalışmaların da gündeme gelmesi bekleniyor.

Fatma GÖKSU
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Kabine’yi topluyor! Masada 4 kritik başlık var

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Külliye'de toplanıyor. Kabine toplantısında içi ve dış siyasetteki gelişmeler, ekonomideki son durum, enflasyon ve fâhiş fiyatlar, terörle mücadele, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş ve artan gerilim ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının bölgeye yansımalarıyla ilgili gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Kabine’yi topluyor! Masada 4 kritik başlık var

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'de geçen hafta muhaliflerin başlattığı saldırıyla dengeler değişti. Kısa sürede önemli kentleri ele geçiren rejim karşıtı gruplar, pazar günü Başkent Şam'a girdi ve Esad rejimini devirdi.

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SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Kabine’yi topluyor! Masada 4 kritik başlık var

Böylelikle 2011 yılında başlayan iç savaşta yeni bir aşamaya gelindi. Bu kapsamda Kabine'de Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin çökmesinin ardından ülkedeki gelişmeler ve uluslararası yansımaları masada olacak.

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Kabine’yi topluyor! Masada 4 kritik başlık var

Suriye'deki mevcut siyasi durumun yanı sıra bölgesel gelişmelerin detaylı şekilde ele alınması bekleniyor. Türkiye'nin yeni bir göç dalgasının önlenmesi için çalışmaları hazır. Ülkedeki Suriyelilerin 'Gönüllü, Onurlu ve Güvenli' şekilde geri dönüşlerinin hızlanması bekleniyor.

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Kabine’yi topluyor! Masada 4 kritik başlık var

ENFLASYONLA MÜCADELE

Fahiş fiyatla ve enflasyonla mücadele Kabine'nin öncelikli gündeminde yer alıyor. Toplantının en önemli gündem maddesi arasında ise milyonlarca çalışanı ilgilendiren 2025 yılından geçerli olacak asgari ücret ile emekli ve memur maaşları.

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