Giriş Tarihi: 09.12.2024 06:58
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024
07:00
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Kabine'yi topluyor! Masada 4 kritik başlık var
Son dakika haberi: Kabine, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Külliye'de toplanıyor. Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin çökmesinin ardından ülkedeki gelişmeler ve uluslararası yansımaları ve Türkiye'nin Suriye politikası masada olacak. Toplantıda, yeni yılda asgari ücret, emekli ve memur maaşlarına yönelik çalışmaların da gündeme gelmesi bekleniyor.