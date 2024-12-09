SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Kabine’yi topluyor! Masada 4 kritik başlık var

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Külliye'de toplanıyor. Kabine toplantısında içi ve dış siyasetteki gelişmeler, ekonomideki son durum, enflasyon ve fâhiş fiyatlar, terörle mücadele, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş ve artan gerilim ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının bölgeye yansımalarıyla ilgili gelişmelerin ele alınması bekleniyor.



