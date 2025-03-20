Giriş Tarihi: 20.03.2025 08:03
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025
08:05
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan MGK'yı topluyor! İşte kritik toplantının ana gündem maddeleri
Son dakika haberi: Milli Güvenlik Kurulu bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak. Toplantının ana gündem maddeleri arasında, terörsüz Türkiye süreci, bölgesel gelişmeler ve İsrail'in Filistin'deki saldırıları olacak. MGK toplantısında, ayrıca uluslararası güvenlik konuları da ele alınacak.