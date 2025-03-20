SON DAKİKA | Başkan Erdoğan MGK’yı topluyor! İşte kritik toplantının ana gündem maddeleri

UKRAYNA SAVAŞI



Türkiye, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın adil ve kalıcı barışla sona ermesi için ilk gündem itibaren çaba harcıyor. ABD'de Trump yönetiminin başa gelmesiyle Moskova-Washington hattında temas trafiği başladı. Trump ve Putin görüşmesi sonrası gündeme gelen "sınırlı ateşkes" ve Karadeniz güvenliği ile ilgili gelişmelerin masaya yatırılacağı belirtiliyor.



