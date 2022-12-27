Giriş Tarihi: 27.12.2022 07:32
Güncelleme Tarihi: 27.12.2022
07:32
Son dakika | Başkan Erdoğan müjdeledi, detaylar belli oldu: İşte 1 trilyon dolarlık yeni doğalgaz keşfinin anlamı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dört gözle beklenen doğalgaz başta olmak üzere vatandaşa birçok alanda müjdeler verdi. Başkan Erdoğan, "Karadeniz'deki doğal gaz rezervimiz, yeniden değerleme çalışmaları ve Fatih Sondaj Gemimizin Çaycuma-1'deki 58 milyar metreküplük yeni keşfiyle 170 milyar metreküp artarak toplam 710 milyar metreküpe ulaştı" dedi. Erdoğan'ın müjdelediği doğalgaz rezerviyle ilgili detaylar da belli oldu. İşte ayrıntılar