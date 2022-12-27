Son dakika | Başkan Erdoğan müjdeledi, detaylar belli oldu: İşte 1 trilyon dolarlık yeni doğalgaz keşfinin anlamı

SON DAKİKA | KARADENİZ'DE 1 TRİLYONLUK DOĞALGAZ: Karadeniz'deki doğal gaz rezervimiz, yeniden değerleme çalışmaları ve Fatih Sondaj Gemimizin Çaycuma-1'deki 58 milyar metreküplük yeni keşfiyle 170 milyar metreküp artarak toplam 710 milyar metreküpe ulaştı. Sakarya gaz sahasında yeni sondajlar yaptık 29 Ekim günü Çaycuma bir sahasında yeni sondaja başladı. Fatih sondaj gemimiz denizin 3 bin 23 metre altında 58 milyar metreküplük doğalgaz rezervini keşfetti. Yeniden değerleme çalışması dünyanın alanında en yetkin ve güvenilir rezerv değerlendirme şirketi sahada açtığımız 13 kuyunun 3 boyutlu modellemelerini çıkarttı. verilerin detaylı analizi neticesinde daha önce ilan ettiğimiz 540 metreküplük rezervimiz 652 milyar metreküp olarak revize edildi. Karadeniz'deki gaz rezervimiz Çaycuma'daki yeni keşfimizle birlikte 170 milyar metreküp artarak 710 milyar metreküpe ulaştı. Karadeniz'deki keşfettiğimiz doğalgazın uluslararası piyasalardaki karşılığı 1 trilyon doları bulmaktadır.

