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Haberler Galeri Son dakika | Başkan Erdoğan müjdeledi, detaylar belli oldu: İşte 1 trilyon dolarlık yeni doğalgaz keşfinin anlamı
Giriş Tarihi: 27.12.2022 07:32 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022 07:32

Son dakika | Başkan Erdoğan müjdeledi, detaylar belli oldu: İşte 1 trilyon dolarlık yeni doğalgaz keşfinin anlamı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dört gözle beklenen doğalgaz başta olmak üzere vatandaşa birçok alanda müjdeler verdi. Başkan Erdoğan, "Karadeniz'deki doğal gaz rezervimiz, yeniden değerleme çalışmaları ve Fatih Sondaj Gemimizin Çaycuma-1'deki 58 milyar metreküplük yeni keşfiyle 170 milyar metreküp artarak toplam 710 milyar metreküpe ulaştı" dedi. Erdoğan'ın müjdelediği doğalgaz rezerviyle ilgili detaylar da belli oldu. İşte ayrıntılar

Fatma GÖKSU
Son dakika | Başkan Erdoğan müjdeledi, detaylar belli oldu: İşte 1 trilyon dolarlık yeni doğalgaz keşfinin anlamı

Son dakika haberler: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dört gözle beklenen doğalgaz başta olmak üzere vatandaşa birçok alanda müjdeler verdi. Başkan Erdoğan, "Karadeniz'deki doğal gaz rezervimiz, yeniden değerleme çalışmaları ve Fatih Sondaj Gemimizin Çaycuma-1'deki 58 milyar metreküplük yeni keşfiyle 170 milyar metreküp artarak toplam 710 milyar metreküpe ulaştı" dedi.

Son dakika | Başkan Erdoğan müjdeledi, detaylar belli oldu: İşte 1 trilyon dolarlık yeni doğalgaz keşfinin anlamı

Erdoğan, çiftçilerin en önemli girdileri olan kimyevi gübre ve karma hayvan yemi fiyatlarında hem indirim yaptıklarını hem de fiyatları 2023'ün Nisan ayı sonuna kadar sabitlediklerini açıkladı.

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Son dakika | Başkan Erdoğan müjdeledi, detaylar belli oldu: İşte 1 trilyon dolarlık yeni doğalgaz keşfinin anlamı

EYT konusunun yıl bitmeden tamamlanacağı müjdesini veren Başkan Erdoğan, "Ek göstergeden sözleşmelilerin kadroya alınmasına kadar pek çok taleplerini çözdüğümüz çalışanlarımızın emeklilikle ilgili beklentilerini karşılayacak hazırlığı da yakında tamamlıyoruz. İnşallah bu meseleyi de yılbaşından önce arzumuz gündemden çıkarmaktır" ifadelerini kullandı.
Fırsatçılara ağır sözlerle tepki veren Başkan Erdoğan, "Fırsatçılar bizim gözümüzde günübirlik yüksek kazanç uğruna kendilerinin de içerisinde olduğu Türkiye gemisini delmeye çalışan haramzadelerdir, ahlaksızlardır, namussuzlardır. Milletimin her ferdinin bu fırsatçılara hak ettikleri dersi vermelerini bekliyorum" diye konuştu.

Son dakika | Başkan Erdoğan müjdeledi, detaylar belli oldu: İşte 1 trilyon dolarlık yeni doğalgaz keşfinin anlamı

Başkan Erdoğan 2022'de yapılan hizmetlerin özetini vatandaşlar ile paylaştı. Yaklaşık 3 saat 40 dakika süren yılın son kabine toplantısında önemli mesajlar veren Başkan Erdoğan özetle şunları söyledi:

Son dakika | Başkan Erdoğan müjdeledi, detaylar belli oldu: İşte 1 trilyon dolarlık yeni doğalgaz keşfinin anlamı

SON DAKİKA | KARADENİZ'DE 1 TRİLYONLUK DOĞALGAZ: Karadeniz'deki doğal gaz rezervimiz, yeniden değerleme çalışmaları ve Fatih Sondaj Gemimizin Çaycuma-1'deki 58 milyar metreküplük yeni keşfiyle 170 milyar metreküp artarak toplam 710 milyar metreküpe ulaştı. Sakarya gaz sahasında yeni sondajlar yaptık 29 Ekim günü Çaycuma bir sahasında yeni sondaja başladı. Fatih sondaj gemimiz denizin 3 bin 23 metre altında 58 milyar metreküplük doğalgaz rezervini keşfetti. Yeniden değerleme çalışması dünyanın alanında en yetkin ve güvenilir rezerv değerlendirme şirketi sahada açtığımız 13 kuyunun 3 boyutlu modellemelerini çıkarttı. verilerin detaylı analizi neticesinde daha önce ilan ettiğimiz 540 metreküplük rezervimiz 652 milyar metreküp olarak revize edildi. Karadeniz'deki gaz rezervimiz Çaycuma'daki yeni keşfimizle birlikte 170 milyar metreküp artarak 710 milyar metreküpe ulaştı. Karadeniz'deki keşfettiğimiz doğalgazın uluslararası piyasalardaki karşılığı 1 trilyon doları bulmaktadır.

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