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Haberler Galeri Son dakika: Başkan Erdoğan'dan çok net terör mesajı! Bir gece ansızın tepelerine ineriz
Giriş Tarihi: 29.05.2022 14:34 Güncelleme Tarihi: 29.05.2022 14:52

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan çok net terör mesajı! Bir gece ansızın tepelerine ineriz

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan'da katıldığı TEKNOFEST sonrası yurda dönüşte uçakta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan: Suriye'nin kuzeyinden Türkiye'ye karşı yapılabilecek en ufak bir saldırıyı bizim cevapsız bırakmamız mümkün değil. Bir gece ansızın tepelerine ineriz" dedi. Erdoğan: "Artık şu an itibarıyla Miçotakis muhatabım değildir. Niye? Ben siyaseti şahsiyetli bir şekilde yürüten insanları muhatap alırım." ifadelerini kullandı. Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusunda "Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin başında olduğu sürece, teröre destek veren ülkelerin kesinlikle NATO'ya girmesine biz 'evet' diyemeyiz." şeklinde konuştu.

AA
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan çok net terör mesajı! Bir gece ansızın tepelerine ineriz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilere değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin başında olduğu sürece, teröre destek veren ülkelerin kesinlikle NATO'ya girmesine biz 'evet' diyemeyiz." dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine yaptıkları ziyarette gurur verici bir gün yaşadıklarını belirten Erdoğan, Azerbaycanlı gençlerin heyecanı ve coşkusunun, orada gördükleri tablonun kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

"Tek millet, iki devlet" şiarıyla Bakü'de yeni bir "tek festival" geleneği başlatmanın heyecanını yaşadıklarını ifade eden Erdoğan, bunun, diğer Türk devletlerinden de aynı şekilde çağrı alacağını gördüğünü dile getirdi.

Son dakika: Başkan Erdoğan’dan çok net terör mesajı! Bir gece ansızın tepelerine ineriz

Azerbaycan'ın 28 Mayıs Bağımsızlık Günü'nü muhteşem bir etkinlikle taçlandırdıklarını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türkiye dışında ilk kez can Azerbaycan'da düzenlenen TEKNOFEST'in sunduğu teknoloji şöleninin tüm katılımcıların gönüllerini fethettiğini gördük. Bilhassa istikbalimizin teminatı olan gençlerimizin festivale yönelik yoğun ilgisinden büyük memnuniyet duyduk. Profesör Doktor Aziz Sancar Hocamızın da programa teşrif etmesi TEKNOFEST'e ayrı bir boyut kazandırdı. Azerbaycanlı gençlerimizin emek verdikleri bilim ve teknoloji projeleriyle takım ruhu içinde yarışmalara katılmaları bizleri son derece gururlandırdı. Türk Yıldızları, SOLOTÜRK, Hürkuş, Akıncı, TB2 gibi göz bebeklerimiz de Bakü semalarında görsel bir şölen sundular. Sanayi ve Teknoloji Bakanlıklarımız arasında dijital dönüşüm ve teknokent alanlarında iş birliğini geliştirecek iki önemli anlaşma imzalandı. Ülkemizden kendi alanlarının öncüsü 50'ye yakın firmamız festivale iştirak etti. Bu savunma sanayii şirketlerimizin sergiledikleri milli ve yerli ürünlerimiz büyük bir ilgiyle karşılandı."

Türk Devletleri Teşkilatına üye ülkelerden heyetlerin de bu festivalde yer almasından büyük bahtiyarlık duyduklarını belirten Erdoğan, TEKNOFEST'in tüm Türk dünyasını bilim ve teknolojide buluşturan bir platform olmasını arzu ettiklerinin altını çizdi.

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Son dakika: Başkan Erdoğan’dan çok net terör mesajı! Bir gece ansızın tepelerine ineriz

"DAHA NİCE PROJELERE BİRLİKTE İMZA ATACAĞIZ"

Festivali gelecek dönemde diğer dost ve müttefik ülkelerde de düzenlemeyi hedeflediklerini anlatan Erdoğan, TEKNOFEST'e projeleriyle katılan gençlerin, yarının insansız hava araçlarını, yapay zekalarını, dijital teknolojilerini tasarlayan, üreten bilim insanları olacağını söyledi.

Savunma sanayisinde de en ileri milli teknoloji ve yazılım sistemleri üreten ortaklıklar kurmayı hedeflediklerini ifade eden Erdoğan, "Şuşa Beyannamesi ile ilişkilerini müttefiklik düzeyine çıkaran iki kardeş ülke olarak, inşallah daha nice projelere birlikte imza atacağız." diye konuştu.

Son dakika: Başkan Erdoğan’dan çok net terör mesajı! Bir gece ansızın tepelerine ineriz

Bu sene ayrıca Türkiye-Özbekistan ilişkilerini "kapsamlı stratejik ortaklık", Türkiye-Kazakistan ilişkilerini ise "geliştirilmiş stratejik ortaklık" seviyesine yükselttiklerini anımsatan Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatının Dönem Başkanı olarak ekonomik iş birliği, eğitim, çevre ve enerji, bilim ve teknolojinin öncelik verdiği başlıklar olduğunu kaydetti.

Başkan Erdoğan, ziyaretinde Aliyev'le mükemmel seviyede bulunan ikili ilişkileri ve Karabağ Zaferi sonrasında bölgedeki durumu gözden geçirdiklerini aktararak, heyette yer alan bakanların da muhataplarıyla gelecek döneme dair iş birliğini güçlendirecek verimli görüşmeler yaptığını dile getirdi.

Karabağ'ın ulaşım bağlantılarının kurulması, şehirleşmesi ve üretim dünyasıyla yeniden bütünleşmesi yolunda Türkiye'nin desteklerinin devam edeceğinin altını çizen Erdoğan, "Tarım arazilerinin ihya edilmesi için ilgili kurumlarımız, şirketlerimizle birlikte, Azerbaycanlı muhataplarıyla ortak faaliyetlerini sürdürecekler. Böylelikle Azerbaycanlı kardeşlerimizin yıllarca hasretini çektikleri ata topraklarına bir an evvel kavuşmalarına katkıda bulunacağız." dedi.

Son dakika: Başkan Erdoğan’dan çok net terör mesajı! Bir gece ansızın tepelerine ineriz

"ERMENİSTAN'LA NORMALLEŞME SÜRECİNİ SAMİMİYETLE YÜRÜTÜYORUZ"

Karabağ Zaferi ile Kafkasya'da artık yeni bir dönem başladığına işaret eden Erdoğan, şunları dile getirdi:

"Bu destansı zafer, ortak coğrafyamızda kalıcı barış ve kapsamlı normalleşmenin önündeki engelleri kaldırmıştır. Bu tarihi fırsatın heba edilmemesi gerektiğine inanıyoruz. Azerbaycan ve Ermenistan'ın aralarındaki meseleleri doğrudan çözme yönünde attığı adımlardan memnuniyet duyuyoruz. Türkiye olarak, tarafların, sınır meselelerini halletme, barış antlaşması yapma, ulaştırma koridorlarını açma çabalarını destekliyoruz. Bu gayretlerin başarıya ulaşması hepimizin, tüm bölgemizin faydasınadır. Sınır komisyonlarının ilk toplantısını 24 Mayıs'ta yapması ve Zengezur Koridoru konusunda ilerleme kaydedilmesi özellikle memnuniyet vericidir. Biz de Ermenistan'la ilişkilerimizi normalleştirme sürecini samimiyetle yürütüyoruz. Azerbaycan'la, bölgenin güvenliği ve refahı için dayanışmamızı artırarak sürdüreceğiz. İlham kardeşimle birlikte iki ülke dostluğunu ve iş birliğini inşallah her alanda zirveye taşıyacağız. Rabb'im yolumuzu, bahtımızı açık etsin."

İlham Aliyev'in şahsında, kendilerini muhabbetle bağrına basan Azerbaycan halkına teşekkürlerini ileten Erdoğan, TEKNOFEST Azerbaycan'ın başarıyla icra edilmesine destek veren Azerbaycan makamlarını, bakanlıkları, firmaları, resmi kurumları ve T3 Vakfını tebrik etti.

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