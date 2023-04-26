Giriş Tarihi: 26.04.2023 08:19
Güncelleme Tarihi: 26.04.2023
09:19
Son dakika | Başkan Erdoğan'dan müjdeler devam edecek sinyali
Son dakika haberler | Türkiye Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için 14 Mayıs'ta sandık başına gidiyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan katıldığı ortak canlı yayında gündeme dair kritik açıklamalarda bulundu. Doğal gaz, konut kampanyaları, deprem bölgesindeki afet konutlarının teslimi, yerli otomobil Togg, savunma sanayii gibi birçok alanda müjdelerin devam edeceğinin sinyallerini verdi.