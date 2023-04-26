Son dakika | Başkan Erdoğan’dan müjdeler devam edecek sinyali

Cezaevlerindeki teröristlerin de yurt dışına kaçan terör örgütü mensuplarının da 14 Mayıs'ı beklediğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hatta ülkemize geri dönmek için uçak bileti alanlar bile var. Kamudan ihraç ettiğimiz terör örgütü yandaşlarından kendilerine makam mevki beğenenler var. Belli ki bunun için 7'li koalisyondan değil, 9'lu koalisyondan söz almışlar. Dolayısıyla 14 Mayıs seçimleri ülkemizin ve milletimizin geleceği bakımından tarihi bir öneme sahip. 14 Mayıs'ta aynı zamanda ülkemizin küresel bir oyun kurucu mu, yoksa figüran mı olacağının da seçimi yapılacak.