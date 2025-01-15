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Haberler Galeri SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan terörsüz Türkiye mesajı: Emperyalist oyunu bozacağız
Giriş Tarihi: 15.01.2025 06:22 Güncelleme Tarihi: 15.01.2025 06:22

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan terörsüz Türkiye mesajı: Emperyalist oyunu bozacağız

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısında kurmaylarına, terörsüz Türkiye konusundaki çerçeveyi Şanlıurfa ve Diyarbakır il kongrelerinde çizdiklerini ifade etti. Terörsüz Türkiye hedefiyle çıkılan yolda yürütülen temasları olumlu karşıladığını belirten Erdoğan, DEM Parti tarafından kurulan İmralı heyetinin süreci iyi yönettiğini söyledi.

Fatma GÖKSU
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan terörsüz Türkiye mesajı: Emperyalist oyunu bozacağız

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, DEM Parti'nin siyasi partiler ile görüşmelerine ilişkin "DEM heyeti bu süreci gayet iyi yönetiyor" dediği öğrenilirken, "Terörsüz Türkiye adını verdiğimiz bu süreç ile ilgili çerçeveyi, Şanlıurfa ve Diyarbakır kongrelerin de çizdik" mesajını verdiği belirtildi.

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan terörsüz Türkiye mesajı: Emperyalist oyunu bozacağız

SÜREÇ İYİ YÖNETİLİYOR

Önceki gün Başkan Erdoğan'ın başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısının açılışında konuşan Erdoğan kurmaylarına, terörsüz Türkiye konusundaki çerçeveyi Şanlıurfa ve Diyarbakır il kongrelerinde çizdiklerini ifade etti.

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SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan terörsüz Türkiye mesajı: Emperyalist oyunu bozacağız

Erdoğan, Terörsüz Türkiye hedefiyle çıkılan yolda yürütülen temasları olumlu karşıladığını ve DEM Parti tarafından kurulan İmralı heyetinin süreci iyi yönettiğini söyledi.

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan terörsüz Türkiye mesajı: Emperyalist oyunu bozacağız

Erdoğan, "Siyasi partiler arasında çok büyük bir mutabakat oluştu. Terörle siyaset aynı kapta bir arada bulunmayacak. Yarım asırdır süren emperyalist oyunu bozacağız. Şehit aileleri ve gazileri asla incitmeyeceğiz. Terörü bitirecek inisiyatifleri alacağız" diye konuştu.

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan terörsüz Türkiye mesajı: Emperyalist oyunu bozacağız

DEĞİŞİM MESAJI: BEKLENTİLERİ KARŞILAYACAĞIZ

MYK'da kongre tarihi, parti tüzüğü için komisyon kurulması da kararlaştırıldı. Büyük kongre tarihi için 23 Şubat olması yönünde karar alındı.

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