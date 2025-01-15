Giriş Tarihi: 15.01.2025 06:22
Güncelleme Tarihi: 15.01.2025
06:22
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan terörsüz Türkiye mesajı: Emperyalist oyunu bozacağız
Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısında kurmaylarına, terörsüz Türkiye konusundaki çerçeveyi Şanlıurfa ve Diyarbakır il kongrelerinde çizdiklerini ifade etti. Terörsüz Türkiye hedefiyle çıkılan yolda yürütülen temasları olumlu karşıladığını belirten Erdoğan, DEM Parti tarafından kurulan İmralı heyetinin süreci iyi yönettiğini söyledi.