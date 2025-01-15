SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan terörsüz Türkiye mesajı: Emperyalist oyunu bozacağız

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, DEM Parti'nin siyasi partiler ile görüşmelerine ilişkin "DEM heyeti bu süreci gayet iyi yönetiyor" dediği öğrenilirken, "Terörsüz Türkiye adını verdiğimiz bu süreç ile ilgili çerçeveyi, Şanlıurfa ve Diyarbakır kongrelerin de çizdik" mesajını verdiği belirtildi.



