Giriş Tarihi: 15.10.2025 06:23
Güncelleme Tarihi: 15.10.2025 07:37
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'ın defalarca ifade ettiği hususlara atıf yapıldı! Trump’ın Barış Deklarasyonu’nun şifreleri
Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani "Kalıcı Barış ve Refah için Trump Deklarasyonu'nu" imzaladı. Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde toplanan liderlerin imzaladığı deklarasyonda, "Kalıcı bir barış geleceğine kendimizi adamış bulunuyoruz" ifadeleri yer aldı.