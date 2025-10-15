SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’ın defalarca ifade ettiği hususlara atıf yapıldı! Trump’ın Barış Deklarasyonu’nun şifreleri

KUTSALLARA SAYGI



Metinde "Aralarında Hristiyanlık, İslamiyet ve Yahudilik'in de bulunduğu, kökleri bu topraklarda iç içe geçmiş inanç toplulukları için bu toprakların derin tarihi ve manevi önemine değinilen deklarasyonda "Bu kutsal bağlara saygı gösterilmesi ve kültürel miras alanlarının korunması, barış içinde bir arada yaşama taahhüdümüzün temel önceliği olmaya devam edecektir" ifadelerine yer verildi. Bu ifadeler, Müslümanlar'ın kutsal mekânı Mescid-i Aksâ, Yahudiler'in kutsal mekânı Ağlama Duvarı, Hristiyanlar'ın kutsal mekânı Kutsal Kabir-Kutsal Diriliş-Kıyamet Kilisesi'nin bulunduğu Kudüs'ü akıllara getirdi.

Deklarasyonda ayrıca şu mesajlara yer verildi:



BOMBALAR YERİNE DİYALOG



Aşırıcılık ve radikalleşmenin her türünü ortadan kaldırma kararlılığında birleşmiş bulunuyoruz. Şiddetin ve ırkçılığın normalleştirildiği ya da radikal ideolojilerin sivil yaşamın dokusunu tehdit ettiği hiçbir toplum gelişemez. Aşırıcılığı mümkün kılan koşullara eğilmeyi ve kalıcı barışın temelleri olarak eğitimi, fırsat eşitliğini ve karşılıklı saygıyı desteklemeyi taahhüt ediyoruz. Gelecekteki anlaşmazlıkların güç kullanımı veya uzun süreli çatışmalar yoluyla değil, diplomatik temaslar ve müzakere aracılığıyla çözülmesi yönünde taahhütte bulunuyoruz.