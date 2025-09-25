SON DAKİKA | Bayrampaşa’daki yolsuzluk soruşturmasında yeni detaylar! Rüşvetin kılıfı gıda kolisi

Konserleri organize etmeye başladık. Hatta bunlardan biri de 28-29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı ile ilgili konserdi. Biz 16 milyon TL bedelle ihaleyi kazanmıştık. Yaptığımız organizasyonların yüzde 5 ila 10'u gibi küçük rakamlarla ödeme alıyorduk.



