Giriş Tarihi: 25.09.2025 07:43
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 07:45
SON DAKİKA | Bayrampaşa'daki yolsuzluk soruşturmasında yeni detaylar! Rüşvetin kılıfı gıda kolisi
Son dakika haberi: İşadamı Alaaddin Berber'in Bayrampaşa Belediyesi hakkında soruşturmadan 3 ay önce suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Berber, CHP'li belediyenin, kendisine düzenlediği organizasyonlara ilişkin hak edişlerini ödemediğini, alacaklarının ancak 2.5 milyon liralık bin gıda kolisini belediyeye teslim etmesi halinde ödeneceğinin söylendiğini anlatarak başkan danışmanı olduğunu iddia etti.