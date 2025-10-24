Son dakika | Beşiktaş Belediye Başkan yardımcısından itiraf gibi ’Rıza Akpolat’ ifadesi: 50 milyon dolarlık rüşvet çarkı

Fotoğraftaki: Ozan İş
Bununla birlikte Polat için yine proje onayı yapılmış ve içkili lokanta ruhsatı düzenlenmiş olup ancak buna karşılık alınan paralara ilişkin bir bilgim bulunmamaktadır. 4 Serdar Bilgili isimli işadamın Akaretler'de bulunan yerlerinin restorasyon iskân problemi olmamasına rağmen onay için elden para istenmiş, onay karşılığında Rıza Akpolat'ın makamında Serdar Bilgili tarafından 500 bin dolar Rıza Akpolat' a teslim edilmiş, sonrasında operasyon yapılması neticesinde paranın kalanı teslim edilememiştir.
USULSÜZ TADİLAT İÇİN 12 MİLYON DOLAR
4 Four Seasons Otel'in usulsüz tadilat işlemleri için 12 milyon dolar civarında gayri resmi para alınmıştır. Bu paralar aşevine bağış adı altında farklı tarihlerde sürekli olarak gerçekleştirilmiştir. Mesut Toprak ve Ali Rıza Yılmaz'ın yakın ilişkisi çerçevesinde para trafiği koordinasyonu sağlanarak Rıza Akpolat'a teslim edilmiştir. Yine Ortaköy'de yer alan Four Seasons Residence inşaat ruhsatı için yapı ruhsatı düzenlenmiş olup buna karşılık 30 milyon dolar gayri resmi para alınmıştır.
Para transferi Ali Rıza Yılmaz kontrolünde gerçekleştirilmiştir. 4 The Host Group isimli firmanın Nispetiye Caddesi'ndeki yer alan işletmesi için düzenlenmiş olan içkili lokanta ruhsatına karşılık elden nakit para teslim alınmıştır. 4 Karamancı Turistik Tesisleri isimli firmanın Gayrettepe'deki adresinde yer alan işletmesi için otel ruhsatı düzenlenmesi karşılığında elden nakit para teslim alınmıştır. 4 Levent Yiyecek A.Ş. isimli firmanın Levent'teki adresinde yer alan işletmesi için düzenlenmiş olan içkili lokanta ruhsatına karşılık elden nakit para teslim alınmıştır.