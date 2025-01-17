Giriş Tarihi: 17.01.2025 15:13
Güncelleme Tarihi: 17.01.2025
15:18
SON DAKİKA… Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın aylık geliri 2 saatte değişti: Savcılıkta başka mahkemede başka konuştu!
SON DAKİKA… İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, CHP'li Beşiktaş ve Esenyurt Belediye Başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize eden 'Aziz İhsan Aktaş' liderliğindeki suç örgütüne operasyon düzenledi. İhale yolsuzluğundan tutuklanan Rıza Akpolat'ın aylık geliri, savcılık ve hakimlik arasındaki 2 saatlik sürede değişti! Akpolat'ın tutuklanmasındaki 'kaçma şüphesi' vurgusu ise dikkat çekti.