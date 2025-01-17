SON DAKİKA… Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın aylık geliri 2 saatte değişti: Savcılıkta başka mahkemede başka konuştu!

Akpolat'a soruşturma savcısı 38 soru yönelmiş ancak bu sorulardan sadece 14 tanesini cevaplanmıtşı. 24 soruya ise "Bilgim yok" ya da "Bilmiyorum" şeklinde cevap veren Akpolat aylık gelirini 85 bin TL olarak belirtirken Sulh Ceza'da 500 bin TL olduğunu söyledi.