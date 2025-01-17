Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA… Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın aylık geliri 2 saatte değişti: Savcılıkta başka mahkemede başka konuştu!
Giriş Tarihi: 17.01.2025 15:13 Güncelleme Tarihi: 17.01.2025 15:18

SON DAKİKA… Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın aylık geliri 2 saatte değişti: Savcılıkta başka mahkemede başka konuştu!

SON DAKİKA… İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, CHP'li Beşiktaş ve Esenyurt Belediye Başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize eden 'Aziz İhsan Aktaş' liderliğindeki suç örgütüne operasyon düzenledi. İhale yolsuzluğundan tutuklanan Rıza Akpolat'ın aylık geliri, savcılık ve hakimlik arasındaki 2 saatlik sürede değişti! Akpolat'ın tutuklanmasındaki 'kaçma şüphesi' vurgusu ise dikkat çekti.

Deniz YUSUFOĞLU
SON DAKİKA… Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın aylık geliri 2 saatte değişti: Savcılıkta başka mahkemede başka konuştu!

SON DAKİKA HABERİ… İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, CHP'li Beşiktaş ve Esenyurt Belediye Başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize eden 'Aziz İhsan Aktaş' liderliğinde suç örgütü tespit edilmişti.

SON DAKİKA… Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın aylık geliri 2 saatte değişti: Savcılıkta başka mahkemede başka konuştu!

Operasyonda Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, örgüt lideri Aziz İhsan Aktaş beraberinde 40 şüpheli gözaltına alınmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA… Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın aylık geliri 2 saatte değişti: Savcılıkta başka mahkemede başka konuştu!

TUTUKLANDILAR

Hakimliğe sevk edilen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat "Suç işlemek amacıyla kurulan örgütüne üye olmak" ve "Rüşvet almak" suçlarından, örgüt lideri Aziz İhsan Aktaş ise "Rüşvet vermek" ve "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçların tutuklandı. Diğer şüphelilerden 21'i tutuklandı, 17 şüpheli hakkında ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SON DAKİKA… Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın aylık geliri 2 saatte değişti: Savcılıkta başka mahkemede başka konuştu!

GELİRİ SAVCILIKTA 85 HAKİMLİKTE 500 BİN

"Rüşvet almak" ve "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçlarından tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkan'ı Rıza Akpolat'ın Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorgunun detayları ortaya çıktı.

SON DAKİKA… Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın aylık geliri 2 saatte değişti: Savcılıkta başka mahkemede başka konuştu!

Akpolat'a soruşturma savcısı 38 soru yönelmiş ancak bu sorulardan sadece 14 tanesini cevaplanmıtşı. 24 soruya ise "Bilgim yok" ya da "Bilmiyorum" şeklinde cevap veren Akpolat aylık gelirini 85 bin TL olarak belirtirken Sulh Ceza'da 500 bin TL olduğunu söyledi.

SON DAKİKA