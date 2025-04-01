Giriş Tarihi: 01.04.2025 06:19
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025
06:21
SON DAKİKA | Beylikdüzü-Saraçhane hattında yolsuzluk çarkı! Ekrem İmamoğlu belediyeyi A takımıyla paylaştı
Son dakika haberi: Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü döneminden getirdiği ekip, kısa sürede İBB'nin en kritik noktalarına yerleştirildi. Murat Ongun, Fatih Keleş, Serdal Taşkın, Taner Çetin ve Turan Taşkın Özer gibi isimler, İmamoğlu'nun belediye başkanlığı döneminde üst düzey görevlere getirildi. Bugün ise aynı ekip; yolsuzluk, rüşvet, ihale vurgunu ve para aklama suçlamalarının merkezinde. Kimi cezaevinde, kimi firarda... Savcılık bu ağı, doğrudan İmamoğlu'nun yönettiği "örgütsel yapı" olarak tanımlıyor.