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Haberler Galeri SON DAKİKA | Beylikdüzü-Saraçhane hattında yolsuzluk çarkı! Ekrem İmamoğlu belediyeyi A takımıyla paylaştı
Giriş Tarihi: 01.04.2025 06:19 Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 06:21

SON DAKİKA | Beylikdüzü-Saraçhane hattında yolsuzluk çarkı! Ekrem İmamoğlu belediyeyi A takımıyla paylaştı

Son dakika haberi: Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü döneminden getirdiği ekip, kısa sürede İBB'nin en kritik noktalarına yerleştirildi. Murat Ongun, Fatih Keleş, Serdal Taşkın, Taner Çetin ve Turan Taşkın Özer gibi isimler, İmamoğlu'nun belediye başkanlığı döneminde üst düzey görevlere getirildi. Bugün ise aynı ekip; yolsuzluk, rüşvet, ihale vurgunu ve para aklama suçlamalarının merkezinde. Kimi cezaevinde, kimi firarda... Savcılık bu ağı, doğrudan İmamoğlu'nun yönettiği "örgütsel yapı" olarak tanımlıyor.

Kerim CENGİL
SON DAKİKA | Beylikdüzü-Saraçhane hattında yolsuzluk çarkı! Ekrem İmamoğlu belediyeyi A takımıyla paylaştı

Son dakika haberi: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması, Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden itibaren kurduğu kadroları ve ilişkileri gün yüzüne çıkardı.

SON DAKİKA | Beylikdüzü-Saraçhane hattında yolsuzluk çarkı! Ekrem İmamoğlu belediyeyi A takımıyla paylaştı

2014-2019 yıllarında Beylikdüzü Belediye Başkanı olan İmamoğlu'nun, 2019'da İBB Başkanı seçilmesinin ardından aynı kadroyu İBB bünyesine taşıdığı ve bu isimlerin büyük çoğunluğunun yolsuzluk soruşturmasında şüpheli ya da tutuklu olduğu belirlendi.

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SON DAKİKA | Beylikdüzü-Saraçhane hattında yolsuzluk çarkı! Ekrem İmamoğlu belediyeyi A takımıyla paylaştı

ÖRGÜT YÖNETİCİSİ SUÇLAMASIYLA TUTUKLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 19 Mart 2025 tarihli açıklamasında, Ekrem İmamoğlu'nun "suç örgütü elebaşı" olduğu ifade edildi. Açıklamada, "Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden itibaren yanında bulunan kişileri İBB'de üst düzey görevlere getirdiği" vurgulandı. İmamoğlu ise "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "rüşvet almak", "irtikap", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak kaydetmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlamalarıyla tutuklandı.

SON DAKİKA | Beylikdüzü-Saraçhane hattında yolsuzluk çarkı! Ekrem İmamoğlu belediyeyi A takımıyla paylaştı

A TAKIMA TOPLU SORUŞTURMA

İmamoğlu'nun Beylikdüzü ve İBB dönemlerinde en yakınında yer alan isimler hakkındaki suçlamalar şu şekilde:
-Murat Ongun: Beylikdüzü'nde danışman, İBB'de başkan danışmanı ve Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanıydı. "Örgüt yöneticiliği" suçlamasıyla tutuklandı.
-Fatih Keleş: Beylikdüzü ve İBB Meclis Üyesi, İBB Spor Kulübü Başkanı. Aynı suçlamayla tutuklandı.

SON DAKİKA | Beylikdüzü-Saraçhane hattında yolsuzluk çarkı! Ekrem İmamoğlu belediyeyi A takımıyla paylaştı

-Turan Taşkın Özer: Beylikdüzü'nde hukuk danışmanıydı. Sonrasında CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı ve İstanbul Milletvekili oldu. Dokunulmazlığı nedeniyle dosyası ayrıldı.
-Serdal Taşkın: Beylikdüzü Belediyesi'nden milyonlarca liralık ihale aldı. İBB'de Kültür A.Ş. Genel Müdürü yapıldı. Soruşturmada tutuklandı.
-Taner Çetin: Beylikdüzü'nde Kültür Müdürüydü. Gerçekleşmeyen hayali söyleşi için belediye kasasından 987 bin TL ödeme yaptığı tespit edildi. İBB Basın Yayın Daire Başkanı oldu.