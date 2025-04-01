SON DAKİKA | Beylikdüzü-Saraçhane hattında yolsuzluk çarkı! Ekrem İmamoğlu belediyeyi A takımıyla paylaştı

2014-2019 yıllarında Beylikdüzü Belediye Başkanı olan İmamoğlu'nun, 2019'da İBB Başkanı seçilmesinin ardından aynı kadroyu İBB bünyesine taşıdığı ve bu isimlerin büyük çoğunluğunun yolsuzluk soruşturmasında şüpheli ya da tutuklu olduğu belirlendi.



