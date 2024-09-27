Son dakika | Boğaz’daki kaçak villa skandalında yeni gelişme: Bakanlık uyardı İBB görmezden geldi

Son dakika... Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) yönetimi İstanbul boğazını kaçak yapılaşmaya açtı. Sarıyer Kireçburnu'nda Halk TV Patronu Cafer Mahiroğlu ile Üsküdar Vaniköy'deki kaçak villalara herhangi bir işlem yapmaması skandallarıyla gündemde olan İBB yönetimi bu kez de Sarıyer Büyükdere'de Boğaziçi Öngörünümünde kalan kaçak yapı için üç maymunu oynamaya başladı.