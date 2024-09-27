Giriş Tarihi: 27.09.2024 06:33
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024
06:36
Son dakika | Boğaz'daki kaçak villa skandalında yeni gelişme: Bakanlık uyardı İBB görmezden geldi
Son dakika! SABAH'ın gündeme getirdiği, Sarıyer Büyükdere Mahallesi'nde boğaz öngörünümünde kalan kaçak villaya yönelik Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme yaptı. Yapının Hazine arazisinde yer aldığını belirleyen ekipler, inşaat izninin de olmaması üzerine İBB'ye 2 kez kaçak yapıya işlem yapması için yazı yazdı. Ancak İBB'nin yazıyı görmezden geldiği öğrenildi.