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Haberler Galeri Son dakika | Boğaz'daki kaçak villa skandalında yeni gelişme: Bakanlık uyardı İBB görmezden geldi
Giriş Tarihi: 27.09.2024 06:33 Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 06:36

Son dakika | Boğaz'daki kaçak villa skandalında yeni gelişme: Bakanlık uyardı İBB görmezden geldi

Son dakika! SABAH'ın gündeme getirdiği, Sarıyer Büyükdere Mahallesi'nde boğaz öngörünümünde kalan kaçak villaya yönelik Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme yaptı. Yapının Hazine arazisinde yer aldığını belirleyen ekipler, inşaat izninin de olmaması üzerine İBB'ye 2 kez kaçak yapıya işlem yapması için yazı yazdı. Ancak İBB'nin yazıyı görmezden geldiği öğrenildi.

BARIŞ SAVAŞ
Son dakika | Boğaz’daki kaçak villa skandalında yeni gelişme: Bakanlık uyardı İBB görmezden geldi

Son dakika... Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) yönetimi İstanbul boğazını kaçak yapılaşmaya açtı. Sarıyer Kireçburnu'nda Halk TV Patronu Cafer Mahiroğlu ile Üsküdar Vaniköy'deki kaçak villalara herhangi bir işlem yapmaması skandallarıyla gündemde olan İBB yönetimi bu kez de Sarıyer Büyükdere'de Boğaziçi Öngörünümünde kalan kaçak yapı için üç maymunu oynamaya başladı.

Son dakika | Boğaz’daki kaçak villa skandalında yeni gelişme: Bakanlık uyardı İBB görmezden geldi

İBB RESMİ YAZIYI SÜMEN ALTI ETTİ

SABAH'ın gündeme getirdiği Çubukçu Sokak'ta Yahudi kökenli iş insanı Albert Franko tarafından 70 bin dolara satın alınan üzerinde gecekondu bulunan arazide kaçak yapılaşma iddiaları üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İstanbul İl Müdürlüğü ekiplerinin 24 Temmuz'da inceleme yaptığı öğrenildi.

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Son dakika | Boğaz’daki kaçak villa skandalında yeni gelişme: Bakanlık uyardı İBB görmezden geldi

Ekipler, gecekondunun yıkıldığını, yerine yapılan villanın ise herhangi bir izin belgesinin ve ruhsatının olmadığını belirledi.

Son dakika | Boğaz’daki kaçak villa skandalında yeni gelişme: Bakanlık uyardı İBB görmezden geldi

Bu tespitler üzerine Boğaziçi Öngörünümde kalan söz konusu alanla alakalı sorumluluğu bulunan İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü'ne işlem yapılması için resmi yazı gönderdi.

Son dakika | Boğaz’daki kaçak villa skandalında yeni gelişme: Bakanlık uyardı İBB görmezden geldi

İBB yönetimi ise müdürlükten gelen kaçak villanın mühürlenip yıkılmasını belirtilen yazıyı görmezden gelerek herhangi bir işlem başlatmadı.

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