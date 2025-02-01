Giriş Tarihi: 01.02.2025 07:08
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025
07:10
SON DAKİKA | Bolu'daki otelin eksiklerini görmezden geldi: 7 yıldızlı otel planladı! SABAH o inşaatı görüntüledi
Bolu Kartalkaya'da yaşanan yangın faciası 78 cana mezar oldu. Yangın faciasının sorumlularından olan otel sahibi Halit Ergül tutuklanarak cezaevine gönderildi. SABAH, Ergül'le ilgili yeni detaylara ulaştı. İhmaller zincirlerindeki 2 otelin eksiklerini tamamlamayan ve onlarca canın hayattan kopmasına neden olan Halit Ergül'ün 7 yıldızlı bir oteli daha hayata geçirmeyi planladığı öğrenildi. SABAH tutuklama kararı sonrası durdurulan o oteli görüntüledi.