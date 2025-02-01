SON DAKİKA | Bolu’daki otelin eksiklerini görmezden geldi: 7 yıldızlı otel planladı! SABAH o inşaatı görüntüledi

7 YILDIZLI 1 OTEL DAHA YAPIYORMUŞ

Grand Kartal ve Gazelle otellerindeki ihmaller zincirlerine aldırmayan basit masraflarla tedbir almak yerine 78 kişinin hayatını kaybetmesinden sorumlu olan işletme sahibi Halit Ergül'ün Bolu Gölcük yolunda bir otel inşaatına daha başladığı öğrenildi.