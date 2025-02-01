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Haberler Galeri SON DAKİKA | Bolu'daki otelin eksiklerini görmezden geldi: 7 yıldızlı otel planladı! SABAH o inşaatı görüntüledi
Giriş Tarihi: 01.02.2025 07:08 Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 07:10

SON DAKİKA | Bolu'daki otelin eksiklerini görmezden geldi: 7 yıldızlı otel planladı! SABAH o inşaatı görüntüledi

Bolu Kartalkaya'da yaşanan yangın faciası 78 cana mezar oldu. Yangın faciasının sorumlularından olan otel sahibi Halit Ergül tutuklanarak cezaevine gönderildi. SABAH, Ergül'le ilgili yeni detaylara ulaştı. İhmaller zincirlerindeki 2 otelin eksiklerini tamamlamayan ve onlarca canın hayattan kopmasına neden olan Halit Ergül'ün 7 yıldızlı bir oteli daha hayata geçirmeyi planladığı öğrenildi. SABAH tutuklama kararı sonrası durdurulan o oteli görüntüledi.

Kerim CENGİL
Oğuzhan UYSAL
SON DAKİKA | Bolu’daki otelin eksiklerini görmezden geldi: 7 yıldızlı otel planladı! SABAH o inşaatı görüntüledi

Kartalkaya katliamı olarak tarihe geçen olayın üstünden tam 12 gün geçti. Her şeyden habersiz aileleriyle tatile giden 78 can ölüme uykuda yakalandı.

SON DAKİKA | Bolu’daki otelin eksiklerini görmezden geldi: 7 yıldızlı otel planladı! SABAH o inşaatı görüntüledi

Bolu Karatlkaya'da yaşanan yangın faciasında can pazarı yaşandı. Grand Kartal olarak bilenen diğer adıyla ölüm otelinin sahibi Halit Ergül facia sonrası tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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SON DAKİKA | Bolu’daki otelin eksiklerini görmezden geldi: 7 yıldızlı otel planladı! SABAH o inşaatı görüntüledi

SABAH, Katliamın sorumlularından Ergül ile ilgili yeni detaylara ulaştı.

SON DAKİKA | Bolu’daki otelin eksiklerini görmezden geldi: 7 yıldızlı otel planladı! SABAH o inşaatı görüntüledi

7 YILDIZLI 1 OTEL DAHA YAPIYORMUŞ

Grand Kartal ve Gazelle otellerindeki ihmaller zincirlerine aldırmayan basit masraflarla tedbir almak yerine 78 kişinin hayatını kaybetmesinden sorumlu olan işletme sahibi Halit Ergül'ün Bolu Gölcük yolunda bir otel inşaatına daha başladığı öğrenildi.

SON DAKİKA | Bolu’daki otelin eksiklerini görmezden geldi: 7 yıldızlı otel planladı! SABAH o inşaatı görüntüledi

SABAH TUTUKLANINCA DURDURULAN İNŞAATI GÖRÜNTÜLEDİ

Mevcut iki otelinin eksiklerini tamamlamak yerine geçtiğimiz haziran ayı içinde üçüncü otelinin temelini atan Halit Ergül'ün tutuklanmasının ardından otel inşaatının durdurulduğu ortaya çıktı.

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