Giriş Tarihi: 24.01.2025 20:08
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025
20:08
SON DAKİKA | Bolu'daki yangın faciasının sorumluları için hesap vakti: Otel sahibi Halit Ergül tutuklandı
Son dakika haberleri: Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan bir otelde çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti. Türkiye'yi sarsan faciayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden ilk gün gözaltına alınan 10 kişi bugün adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınanlardan 8'i savcılık ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. İşletme sahibi Halit Ergül ve Ergül'ün damadı şirket Genel Müdürü Emir Aras tutuklandı.