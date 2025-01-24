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Haberler Galeri SON DAKİKA | Bolu'daki yangın faciasının sorumluları için hesap vakti: Otel sahibi Halit Ergül tutuklandı
Giriş Tarihi: 24.01.2025 20:08 Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 20:08

SON DAKİKA | Bolu'daki yangın faciasının sorumluları için hesap vakti: Otel sahibi Halit Ergül tutuklandı

Son dakika haberleri: Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan bir otelde çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti. Türkiye'yi sarsan faciayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden ilk gün gözaltına alınan 10 kişi bugün adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınanlardan 8'i savcılık ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. İşletme sahibi Halit Ergül ve Ergül'ün damadı şirket Genel Müdürü Emir Aras tutuklandı.

Kerim CENGİL
SON DAKİKA | Bolu’daki yangın faciasının sorumluları için hesap vakti: Otel sahibi Halit Ergül tutuklandı

Bolu'da meydana gelen yangın Faciasında gözaltına alınan 14 kişiden 10'u Bolu Adliyesine sevk edilmişti. Savcılıktaki ifadesi tamamlanan sekiz kişi tutuklama talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti. Halit Ergül ve Emir Aras tutuklandı. Gözaltındaki 2 şüphelinin savcılıktaki ifadesi devam ediyor.

SON DAKİKA | Bolu’daki yangın faciasının sorumluları için hesap vakti: Otel sahibi Halit Ergül tutuklandı

10 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Facianın yaşandığı ilk gün gözaltına alınan İşletme sahibi Halit Ergül, şirket genel müdürü Emir Aras, otel müdürü Zeki Yılmaz, iş sağlığı güvenliği uzmanı Ece Kayacan, otelin aşçısı Faysal Yaver, otelin mutfak çalışanları Yusuf Karahanlı, Fidan Kurç ve Mehmet Gündüz ile elektrikçi Hüseyin Özer Muhasabe Müdürü Kadir özdemir adliyeye sevk edilmişti.

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SON DAKİKA | Bolu’daki yangın faciasının sorumluları için hesap vakti: Otel sahibi Halit Ergül tutuklandı

8 KİŞİ TUTUKLAMA TALEBİYLE SULH CEZA MAHKEMESİ'NE SEVK EDİLDİ

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığında sorgusu tamamlanan Halit Ergül, şirket genel müdürü Emir Aras, otel müdürü Zeki Yılmaz, iş sağlığı güvenliği uzmanı Ece Kayacan, otelin aşçısı Faysal Yaver, otelin mutfak çalışanları Yusuf Karahanlı, Fidan Kurç ve Mehmet Gündüz Muhasabe Öüdürü Kadir Özdemir tutuklama talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi

SON DAKİKA | Bolu’daki yangın faciasının sorumluları için hesap vakti: Otel sahibi Halit Ergül tutuklandı

İKİ KİŞİNİN SAVCILIKTAKİ İFADESİ DEVAM EDİYOR

iş sağlığı güvenliği uzmanı Ece Kayacan ve
elektrikçi Hüseyin Özer'in savcılıkta sorgusu devam ediyor

SON DAKİKA | Bolu’daki yangın faciasının sorumluları için hesap vakti: Otel sahibi Halit Ergül tutuklandı

İKİ TUTUKLAMA

İşletme sahibi Halit Ergül, Şirket Genel Müdürü Emir Aras tutuklandı.

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