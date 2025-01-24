SON DAKİKA | Bolu’daki yangın faciasının sorumluları için hesap vakti: Otel sahibi Halit Ergül tutuklandı

Bolu'da meydana gelen yangın Faciasında gözaltına alınan 14 kişiden 10'u Bolu Adliyesine sevk edilmişti. Savcılıktaki ifadesi tamamlanan sekiz kişi tutuklama talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti. Halit Ergül ve Emir Aras tutuklandı. Gözaltındaki 2 şüphelinin savcılıktaki ifadesi devam ediyor.