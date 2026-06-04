SON DAKİKA… Buca Belediyesi’ne yolsuzluk soruşturmasında çarpıcı detay: Belediye çalışanının 13 yarış atı varmış!
SON DAKİKA… İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Buca Belediyesi'ne yönelik geniş çaplı bir yolsuzluk operasyonu yapıldı. Operasyonda 53 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin yarın adliyeye sevk edilmesi beklenirken dosyaya ilişkin dikkat çeken detaylara ulaşıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Buca Belediyesi hak ediş biriminde memur olarak çalışan Bahadır Yılmaz adlı personelin 13 adet yarış atı sahibi olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar…