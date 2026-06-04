  • Haberler
  • Galeri
  • SON DAKİKA… Buca Belediyesi’ne yolsuzluk soruşturmasında çarpıcı detay: Belediye çalışanının 13 yarış atı varmış!

SON DAKİKA… Buca Belediyesi’ne yolsuzluk soruşturmasında çarpıcı detay: Belediye çalışanının 13 yarış atı varmış!

SON DAKİKA… İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Buca Belediyesi'ne yönelik geniş çaplı bir yolsuzluk operasyonu yapıldı. Operasyonda 53 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin yarın adliyeye sevk edilmesi beklenirken dosyaya ilişkin dikkat çeken detaylara ulaşıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Buca Belediyesi hak ediş biriminde memur olarak çalışan Bahadır Yılmaz adlı personelin 13 adet yarış atı sahibi olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar…

01 SON DAKİKA… Buca Belediyesi’ne yolsuzluk soruşturmasında çarpıcı detay: Belediye çalışanının 13 yarış atı varmış!
HUZEYFE ATICI HUZEYFE ATICI

SON DAKİKA… İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar neticesinde Buca Belediyesi ve bağlı birimlerine yönelik dün geniş çaplı bir yolsuzluk operasyonu düzenlendi. 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

02 SON DAKİKA… Buca Belediyesi’ne yolsuzluk soruşturmasında çarpıcı detay: Belediye çalışanının 13 yarış atı varmış!

İzmir merkezli 6 ilde yapılan operasyonda Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, eski Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, belediye başkan yardımcıları, eski CHP İlçe Başkanı Çağdaş Kaya, belediye iştiraklerinin yöneticileri ve çalışanları ile bazı firma sahipleri ve müteahhitlerin de bulunduğu toplam 53 şüpheli gözaltına alındı.

03 SON DAKİKA… Buca Belediyesi’ne yolsuzluk soruşturmasında çarpıcı detay: Belediye çalışanının 13 yarış atı varmış!

Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelilerin yarın İzmir Adliyesi'ne sevk edilmesi beklenirken soruşturma kapsamında şüphelilerin dijital materyal incelemesinden elde edilen bulgular ortaya çıktı.

Google Haberler'de tüm geliþmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ý takip edin.
04 SON DAKİKA… Buca Belediyesi’ne yolsuzluk soruşturmasında çarpıcı detay: Belediye çalışanının 13 yarış atı varmış!

BELEDİYEDE MEMURUN 13 YARIŞ ATI VARMIŞ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca CHP'li Buca Belediyesi'ne yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan İzmir Buca Belediyesi hak ediş biriminde memur olarak çalışan Bahadır Yılmaz adlı personelin 13 adet yarış atı sahibi olduğu ortaya çıktı. Yılmaz'ın öte yandan Buca'da yapılan iki ayrı inşaat için rüşvet aldığı da belirlendi.

05 SON DAKİKA… Buca Belediyesi’ne yolsuzluk soruşturmasında çarpıcı detay: Belediye çalışanının 13 yarış atı varmış!

BAŞKANA 400 BİN TL'LİK RÜŞVET DEKONTU

Buca Belediye Başkanı Görkem Daman hakkında yapılan dijital materyal incelemesinde ise Buca CHP ilçe başkanı Çağdaş Kaya'dan belediye personeliyle birçok konuyla alakalı talimat aldığı, ilgili kısımdaki personellerden dosyada şüpheli Duru Yapı Denetim-Sarıkaya inşaat sahibi Doğan Sarıkaya'ya ait inşaatlarla alakalı bilgi aldığı ve yine şüpheli İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Buca Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Genç ile görüşmesinde 400 Bin TL para aldığına dair dekont aldığı belirlendi.

06 SON DAKİKA… Buca Belediyesi’ne yolsuzluk soruşturmasında çarpıcı detay: Belediye çalışanının 13 yarış atı varmış!

"SON RÜŞVET PARASI ÇAMLICA"

Soruşturma kapsamında Romega firmasının sahibi Rıdvan Demir dijital incelemesinde, yanında çalışan işçi Selami Demir ile "son rüşvet parası Çamlıca" şeklinde görüşme yaptığı ve şüpheli Rıdvan Demir'in ilgili bir hesaba 50 Bin TL para gönderdiği tespit edildi.

07 SON DAKİKA… Buca Belediyesi’ne yolsuzluk soruşturmasında çarpıcı detay: Belediye çalışanının 13 yarış atı varmış!

Öte yandan Belediyede harita müdürü Taygun Varol'un dijital incelemesinde, "Çağdaş başkan istiyor" şeklinde aldığı talimatı yaptırdığına yönelik görüşme yaptığı saptandı.

08 SON DAKİKA… Buca Belediyesi’ne yolsuzluk soruşturmasında çarpıcı detay: Belediye çalışanının 13 yarış atı varmış!

Buca Belediye Başkanı Asistanı ve Spor Müdürlüğünde görevli Yağmur Güçerek'in ise yapılan dijital incelemesinde, kendisin de bankamatik memuru olduğunu kabul ettiğine yönelik telefon görüşmesi yaptığı belirlendi.

#İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI #BUCA BELEDİYESİ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!