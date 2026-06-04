SON DAKİKA… Buca Belediyesi’ne yolsuzluk soruşturmasında çarpıcı detay: Belediye çalışanının 13 yarış atı varmış!

BAŞKANA 400 BİN TL'LİK RÜŞVET DEKONTU

Buca Belediye Başkanı Görkem Daman hakkında yapılan dijital materyal incelemesinde ise Buca CHP ilçe başkanı Çağdaş Kaya'dan belediye personeliyle birçok konuyla alakalı talimat aldığı, ilgili kısımdaki personellerden dosyada şüpheli Duru Yapı Denetim-Sarıkaya inşaat sahibi Doğan Sarıkaya'ya ait inşaatlarla alakalı bilgi aldığı ve yine şüpheli İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Buca Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Genç ile görüşmesinde 400 Bin TL para aldığına dair dekont aldığı belirlendi.