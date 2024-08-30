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Haberler Galeri Son dakika: Büyük Zafer'in 102. yıl dönümü! Başkan Erdoğan'ın ilk durağı Anıtkabir oldu: Türkiye Yüzyılı mesajı
Giriş Tarihi: 30.08.2024 11:35 Güncelleme Tarihi: 30.08.2024 11:42

Son dakika: Büyük Zafer'in 102. yıl dönümü! Başkan Erdoğan'ın ilk durağı Anıtkabir oldu: Türkiye Yüzyılı mesajı

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Erkanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Başkan Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı vizyonunu hayata geçirene kadar çalışacağız" ifadelerini kullandı. Öte yandan Erdoğan, Büyük Zafer'in 102. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Erdoğan, "30 Ağustos Başkomutan Meydan Muharebesi'yle işgal orduları kesin bir yenilgiye uğratılmış, emperyalizmin mihveri parçalanmış ve Cumhuriyet'in ilanına giden yolun kapıları ardına kadar açılmıştır." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Büyük Zafer’in 102. yıl dönümü! Başkan Erdoğan’ın ilk durağı Anıtkabir oldu: Türkiye Yüzyılı mesajı

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Erkanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nin 102. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Erdoğan ve Devlet Erkanı, Aslanlı Yol'daki yürüyüşünü tamamladıktan sonra mozoleye çelenk bıraktı. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Erdoğan ve Devlet Erkanı, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

Son dakika: Büyük Zafer’in 102. yıl dönümü! Başkan Erdoğan’ın ilk durağı Anıtkabir oldu: Türkiye Yüzyılı mesajı

"TÜRKİYE YÜZYILI" MESAJI

Burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Başkan Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı vizyonunu hayata geçirene kadar çalışacağız" ifadelerini kullandı.

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Son dakika: Büyük Zafer’in 102. yıl dönümü! Başkan Erdoğan’ın ilk durağı Anıtkabir oldu: Türkiye Yüzyılı mesajı

KÜLLİYE'DE TEBRİKLERİ KABUL ETTİ

Anıtkabir ziyaretinin ardından Erdoğan, 11.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen tebrikat töreniyle tebrikleri kabul etti.

Son dakika: Büyük Zafer’in 102. yıl dönümü! Başkan Erdoğan’ın ilk durağı Anıtkabir oldu: Türkiye Yüzyılı mesajı

Programlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden Birinci Meclis'e kadar gerçekleştirilecek geçit töreniyle devam edecek. TBMM önünde geçit töreni öncesinde Mehteran Birliği ve Karma Bando konserleri düzenlenecek. Geçit törenine Türk Yıldızları da gösterileriyle eşlik edecek.

Son dakika: Büyük Zafer’in 102. yıl dönümü! Başkan Erdoğan’ın ilk durağı Anıtkabir oldu: Türkiye Yüzyılı mesajı

SAAT 17.00'DE MEZUNİYET TÖRENİ

Başkan Erdoğan, kutlamalar kapsamında, saat 17.00'de Kara Harp Okulu Mezuniyet Töreni'ne katılacak.

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