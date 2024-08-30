Giriş Tarihi: 30.08.2024 11:35
Güncelleme Tarihi: 30.08.2024
11:42
Son dakika: Büyük Zafer'in 102. yıl dönümü! Başkan Erdoğan'ın ilk durağı Anıtkabir oldu: Türkiye Yüzyılı mesajı
Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Erkanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Başkan Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı vizyonunu hayata geçirene kadar çalışacağız" ifadelerini kullandı. Öte yandan Erdoğan, Büyük Zafer'in 102. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Erdoğan, "30 Ağustos Başkomutan Meydan Muharebesi'yle işgal orduları kesin bir yenilgiye uğratılmış, emperyalizmin mihveri parçalanmış ve Cumhuriyet'in ilanına giden yolun kapıları ardına kadar açılmıştır." ifadelerini kullandı.