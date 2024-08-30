Son dakika: Büyük Zafer’in 102. yıl dönümü! Başkan Erdoğan’ın ilk durağı Anıtkabir oldu: Türkiye Yüzyılı mesajı

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Erkanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nin 102. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Erdoğan ve Devlet Erkanı, Aslanlı Yol'daki yürüyüşünü tamamladıktan sonra mozoleye çelenk bıraktı. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Erdoğan ve Devlet Erkanı, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.