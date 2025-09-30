Giriş Tarihi: 30.09.2025 06:24
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 07:20
SON DAKİKA | Can Holding soruşturması derinleşti! Ciner Medya Grubu satışında kara para akladılar: Süreci Kenan Tekdağ organize etti
Son dakika haberi: Can Holding'e yönelik yürütülen soruşturma Turgay Ciner'in sahibi olduğu Ciner Holding'e uzandı. Ciner Medya Grubu'nun satışında 350 milyon doların Ciner Holding hesaplarına, bankalara elden bavullarla taşınarak yatırıldığı belirlendi. Başsavcılık, ortak kasada toplandığı düşünülen kaynağı belirsiz paraların izini sürüyor.