Haberler Galeri SON DAKİKA | Can Holding soruşturmasında yeni gelişme! Turgay Ciner hakkında yakalama kararı: Tüm şirketlere kayyum atandı
Giriş Tarihi: 28.09.2025 18:35 Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 18:44

Son dakika haberleri: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Can Holding'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can tutuklandı. Soruşturma kapsamında Turgay Ciner hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. CİNER Grup'a ait tüm şirketlere ise kayyum atandı.

Deniz YUSUFOĞLU
Son dakika haberleri: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafında Can Holding yetkilileri hakkında, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve kurulan örgüte üye olma", "Suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama ve nitelikli dolandırıcılık" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, Show TV, Habertürk ve Bloomberg HT'nin eski sahibi Turgay Ciner hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Başsavcılığın açıklamasında, Turgay Ciner'in sahibi olduğu ve CİNER Grubu çatısı altında faaliyet gösteren CİNER Medya TV Hizmetleri A.Ş, Show Televizyon Yayıncılık A.Ş, Habertürk Gazetecilik A.Ş, HT Spor Televizyon Yayıncılık A.Ş, C Görsel Yayınları A.Ş, Kanal 1 Görsel Televizyon Prodüksiyon A.Ş, CİNER Dijital Yayın Hizmetleri A.Ş, Boğaziçi Radyo ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş ve C Yapım Filmcilik Prodüksiyon A.Ş isimli medya kuruluşlarını satın aldığını beyan ettiği kaydedildi.

"SATIN ALMA İŞLEMİYLE 'KARA PARA' AKLANDI"

Başsavcılık, "söz konusu satın alma ve devir işlemlerinde örgüt faaliyeti kapsamında suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamaya yönelik kuvvetli şüphe ve tespitlerin bulunduğu anlaşılmıştır" diyerek, yurtdışında bulunan Turgay Ciner hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.

ŞİRKETLERİNE KAYYUM ATANDI

Turgay Ciner'in sahibi ve yetkilisi olduğu CİNER Grup'a ait Park Holding A.Ş. ile bu holdinge bağlı AFC İthalat İhracat Turizm A.Ş, Zeyfa İthalat İhracat A.Ş ve Silopi Elektrik Üretim A.Ş isimli şirketlere de İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından TMSF yönetim kayyumu olarak atandı.

"AYNI SUÇLAR TURGAY CİNER'İN ŞİRKETLERİNDE DE BENZER ŞEKİLDE İŞLENDİ"

Başsavcılıktan yapılan açıklamada "Mevcut soruşturmada şüphelilerin suç örgütü faaliyeti kapsamında hareket ederek soruşturmaya konu suçları işledikleri yönünde kuvvetli şüphe bulunduğu, ayrıca suça konu eylemlerin şüpheli Turgay Ciner'in sahibi ve yetkilisi olduğu şirket tüzel kişiliklerinde de benzer şekilde gerçekleştirildiğinin tespit edildiği" yer aldı.

10 ŞİRKET YÖNETİCİSİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Başsavcılık, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve şüphelilerin yakalanması amacıyla CİNER Grup'a ait Park Holding A.Ş. ve bağlı şirketlerde 28 Eylül 2025 tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile birlikte operasyonel çalışma yapıldığını, bu çalışma kapsamında Park Holding A.Ş, Silopi Elektrik üretim A.Ş ve AFC İthalat A.Ş şirketlerinin yöneticileri olan 10 şüpheli hakkında eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işleminin tatbik edildiğini belirtti.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI KEMAL CAN TUTUKLANDI

Öte yandan, Can Holding'e yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can tutuklandı.

Can, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yönetme" ve "mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" suçlarından tutuklaması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, şüphelinin üzerine atılı suçlardan tutuklanmasını kararlaştırdı.

NE OLMUŞTU?

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğu, bu örgüt aracılığıyla "nitelikli dolandırıcılık", "vergi kaçakçılığı", "kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulması", "suçtan elde edilen gelirlerin aklanması"na yönelik çok yönlü eylemlerin gerçekleştirildiği öne sürülmüştü.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ile mali denetim birimlerinin düzenlediği inceleme raporlarıyla soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden kaynağı belirsiz yüklü tutarda para girişlerinin yapıldığı, bu paraların çeşitli şirketler arasında aktarılarak izlerinin gizlenmeye çalışıldığı, faturasız işlemler ve sahte belge düzenlemeleriyle vergi yükümlülüğünün azaltıldığı iddia edilmişti.

Holding yapısı altında kurulan çıkar amaçlı suç örgütünün Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket ederek aynı faaliyet alanlarında çok sayıda şirket kurmak suretiyle denetim ve takip mekanizmalarını zorlaştırdığı, yönetim kurullarında değişiklikler yapıp sorumluluğu örgüt üyeleri arasında dağıttığı ve bu yolla hukuki yaptırımlardan kaçmayı hedeflediği öne sürülmüştü.

Ayrıca ticari faaliyeti bulunmayan şirketlerde nakit sermaye artırımı yapıldığı, sermaye artırımlarının kaynağı olarak ortaklara borçlar hesabının gösterildiği, bu borçların gerçeği yansıtmadığı, ortaklara borçlar hesabında görülen tutarların 7256 sayılı "Varlık Barışı Kanunu" kapsamında şirkete yeniden yatırıldığı, gerçekleştirilen bu işlemlerin, kanunun amacına aykırı şekilde suçtan sağlanan gelirin sisteme dahil edilmesi ve aklanması niteliğinde olduğu iddiasında bulunulmuştu.

MASAK raporlarıyla elde edilen bulgular doğrultusunda suç örgütünün "nitelikli dolandırıcılık", "kaçakçılık" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" gibi öncül suçlardan elde ettiği yasa dışı gelirler aracılığıyla ticari hacmini genişlettiği, eğitim, medya, finans ve enerji gibi stratejik sektörlerde şirket alımları, hisse devirleri ve yatırım faaliyetlerinin doğrudan suç gelirleriyle finanse edildiği, bu yolla örgütün hem ekonomik gücünü artırmayı hem de kamuoyu nezdinde meşruiyet kazanmayı hedeflediği kaydedilmişti.

Soruşturma kapsamında 121 şirketin mal varlığına el konularak ve TMSF kayyum olarak atanarak 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenledikleri operasyonda aralarında Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ'ın da bulunduğu 6 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Kayyum atanan şirketlerin bazıları şöyle aktarılmıştı:

"Habertürk Gazetecilik, Ciner Medya TV Hizmetleri, Show Televizyon Yayıncılık, Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Reklamcılık, Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama, Doğa Okulları İşletmeciliği, Bilgi Doğa Eğitim İşletmeciliği, Turktobacco Sigara İç ve Dış Ticaret Pazarlama, HT Spor Televizyon Yayıncılık ile Bosphorus Medya Grubu Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Anonim Şirketi."

Adliyeye gönderilen ve savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden D.Ç, D.C, M.K. ve K.Ç. "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "kara para aklama" suçlarından, C.C. ise "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Şüpheli Tekdağ ise aynı suçlardan "ev hapsi" ve "yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle hakimliğe gönderilmişti.

Hakimlik, D.Ç, D.C, M.K, K.Ç. ve C.C'nin üzerine atılı suçlardan tutuklanmasına, şüpheli Kenan Tekdağ hakkında ise "ev hapsi" ve "yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar vermişti.

Öte yandan Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma dosyasını yetkisizlik nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına göndermişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ise Can Holding'e ait 10 şirkete daha kayyum atanmasına karar verilmişti. Kayyum atanan 10 şirketin isimleri ise şöyle aktarılmıştı:

"Türktab Marketing Sigara ve Tütüncülük AŞ, ZA Lojistik ve Araç Kiralama Hizmetleri Ticaret AŞ, Canpet Benzin İstasyon İşletmeciliği AŞ, Tares Tek. Ürünleri İç ve Dış Tic. Ltd Şti, Furkon Teknik Hırdavat Sanayi ve Dış Ticaret Ltd Şti, Temiz Petrol ve Gayrimenkul Ticaret AŞ, MCN Petrol AŞ, Yön Özel Eğitim Basım Yayın San. Tic. AŞ, Mer Yatırım ve Özel Eğitim Hiz. AŞ, Arı Bilim İnovasyon Eğitim Hizmetleri AŞ."