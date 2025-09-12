Giriş Tarihi: 12.09.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 11:26
Son dakika! Can Holding’e örgüt operasyonu: 121 şirkete el konuldu! Habertürk ve Show TV de var! Patronlar kayıp...
Son dakika haberi! Suç işlemek amacıyla örgütsel faaliyet yürütüldüğü, bünyesindeki şirketlerin dolandırıcılık ve kaçakçılık gelirleriyle finanse edildiği gerekçesiyle Can Holding'e operasyon düzenlendi Soruşturma kapsamında, aralarında Habertürk ve Show TV gibi medya kuruluşlarının da yer aldığı 121 şirkete TMSF tarafından el konuldu. 5 holding yöneticisi gözaltına alındı. Kemal Can, Mehmet Şakir Can, Rumert Onur Can, Murat Can ve Mehmet Kaya ise adreslerinde bulunamadı. Halen aranıyor…