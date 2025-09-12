Son dakika! Can Holding’e örgüt operasyonu: 121 şirkete el konuldu! Habertürk ve Show TV de var! Patronlar kayıp...

121 ŞİRKETE EL KONULDU

Yapılan operasyon kapsamında holding bünyesindeki Habertürk ve Show TV başta olmak üzere 121 şirketin malvarlığı değerlerine el konuldu. TMSF tarafından aralarında Bilgi Üniversitesi ve Doğa Okulları'nın da yer aldığı tüm şirketlere kayyum atandı. Haklarında gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden Mehmet Kemal Can, Mehmet Kenan Tekdağ, Devran Can, Devran Çimen, Kemal Çimen gözaltına alındı.

YÖK'TEN AÇIKLAMA: ÖĞRETİM FAALİYETLERİ KESİNTİSİZ SÜRECEK

Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) yapılan açıklamada, Can Holding'e yönelik yürütülen adli soruşturma kapsamında holdinge ait şirketlerle İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin de sürece dahil edildiği belirtilerek, "Öğretim elemanlarımız, idari personelimiz ve öğrencilerimiz açısından endişe edilecek bir durum söz konusu değildir. Üniversitemizde eğitim öğretim faaliyetleri kesintisiz olarak devam edecektir" bilgisine yer verildi.