SON DAKİKA… Çankaya Belediyesi soruşturmasında dikkat çeken ifade! Eski müdür tek tek anlattı: Bizi de Veli Ağbaba sıkıştırıyor!

"BİZİ VELİ AĞBABA SIKIŞTIRIYOR"

Üstündağ, Mali Hizmetler Müdürü olarak görev yaptığı dönemde Emre Doğan'ın ihale konularında kendisine sürekli baskı yaptığını beyan etti. Komisyon üyeleriyle birlikte istifa etmeyi düşündüklerini Doğan'a söylediğini anlatan Üstündağ, Doğan'ın kendisine "Bizi de çok sıkıştırıyorlar." dediğini aktardı. Üstündağ, "Sizi Veli Ağbaba mı sıkıştırıyor?" diye sorduğunu ve Emre Doğan'ın bunu doğruladığını söyledi. Bu konuşmanın ardından Veli Ağbaba'nın soruşturmaya konu ihalelere müdahale ettiği kanaatine vardığını söyleyen Üstündağ, Çankaya Belediyesindeki kritik görevlere yapılan atamalarda da Ağbaba'nın etkili olduğu yönünde belediye içerisinde bir algı bulunduğunu belirtti. Ancak Üstündağ, bu bölümdeki anlatımlarının bir kısmının belediye içerisindeki söylentilere dayandığını da ifade etti.