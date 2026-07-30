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  • SON DAKİKA… Çankaya Belediyesi soruşturmasında dikkat çeken ifade! Eski müdür tek tek anlattı: Bizi de Veli Ağbaba sıkıştırıyor!

SON DAKİKA… Çankaya Belediyesi soruşturmasında dikkat çeken ifade! Eski müdür tek tek anlattı: Bizi de Veli Ağbaba sıkıştırıyor!

SON DAKİKA… Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Çankaya Belediyesine yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturmasında eski Mali Hizmetler Müdürü Ali Alper Üstündağ'ın ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli sıfatıyla ifade veren Üstündağ, katı atık ihalesinin kasıtlı olarak geciktirildiğini, 18 şirketin davet edildiği ihalenin iptal ettirildiğini ve yeni ihaleye çağrılacak firmaların WhatsApp üzerinden gönderilen listeyle belirlendiğini anlattı. İfadesinde Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ve Meclis Üyesi Emre Doğan hakkında dikkat çeken beyanlarda bulunan Üstündağ, Emre Doğan'ın, "Bizi de Veli Ağbaba sıkıştırıyor" dediğini ifade ederek, belediyedeki ihale süreçlerine siyasi müdahale şüphesine vurgu yaptı.

01 SON DAKİKA… Çankaya Belediyesi soruşturmasında dikkat çeken ifade! Eski müdür tek tek anlattı: Bizi de Veli Ağbaba sıkıştırıyor!
Nazrin MALİKOVA Nazrin MALİKOVA

Ali Alper Üstündağ, Kasım 2019 ile 10 Ekim 2024 tarihleri arasında Mali Hizmetler Müdürü olarak görev yaptığını belirtti. Katı atık toplama hizmetine ilişkin mevcut ihalenin 31 Ağustos 2024 tarihinde sona ereceğinin önceden bilindiğini, buna rağmen yeni ihale için gerekli talebin Mali Hizmetler Müdürlüğüne zamanında ulaştırılmadığını anlatan Üstündağ, ihale sürecinin sağlıklı şekilde yürütülebilmesi için ilgili birimin talebi en az 45 gün önceden göndermesi gerektiğini ifade eden Üstündağ, Temizlik İşleri Müdürlüğünün talebi ise mevcut ihalenin bitimine yaklaşık bir ay kala ilettiğini söyledi.

02 SON DAKİKA… Çankaya Belediyesi soruşturmasında dikkat çeken ifade! Eski müdür tek tek anlattı: Bizi de Veli Ağbaba sıkıştırıyor!

Bu nedenle açık ihale sürecinin zamanında tamamlanmasının mümkün olmadığını belirten Ali Alpter Üstündağ, ifadesinde, "Bu ihalenin zaten yetişmeyeceği belliydi. Ben yapılan açık ihalenin kasıtlı olarak geciktirildiğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca, açık ihale süreci başlatıldıktan yaklaşık 10-15 gün sonra aynı hizmet için bu kez pazarlık usulüyle ihale yapılması yönünde talep gönderildiğini ifade etti.

03 SON DAKİKA… Çankaya Belediyesi soruşturmasında dikkat çeken ifade! Eski müdür tek tek anlattı: Bizi de Veli Ağbaba sıkıştırıyor!

"BELEDİYE BAŞKANI BENİ ÇAĞIRDI, İHALENİN İPTAL EDİLMESİNİ İSTEDİ"

Ali Alper Üstündağ, ifadesinde pazarlık usulü ihale kapsamında belediyenin merkezi satın alma birimi tarafından 18 şirkete davetiye gönderildiğini anlattı. Bu işlemin hemen ardından Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in özel kaleminden telefonla arandığını ve Yaşar Kemal Kültür Merkezi'ne davet edildiğini söyledi. Üstündağ, burada Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ile Belediye Meclis Üyesi Emre Doğan'ın da bulunduğu bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti. İfadesine göre Güner, 18 firmanın davet edildiği pazarlık usulü ihalenin iptal edilmesi talimatını verdi.

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04 SON DAKİKA… Çankaya Belediyesi soruşturmasında dikkat çeken ifade! Eski müdür tek tek anlattı: Bizi de Veli Ağbaba sıkıştırıyor!

Üstündağ, Güner'in ayrıca yeni yapılacak pazarlık usulü ihaleye davet edilecek şirketlerin Emre Doğan tarafından bildirileceğini söylediğini belirtti. Güner'in, katı atık ihaleleriyle ilgili bundan sonraki süreçte Emre Doğan ile irtibat kurulmasını istediğini de ifade etti. Eski Mali Hizmetler Müdürü Üstündağ, bu görüşmenin ardından Belediye Meclis Üyesi Emre Doğan'ın katı atık ihaleleri konusunda gayriresmi şekilde görevlendirildiği kanaatine vardığını beyan etti.

05 SON DAKİKA… Çankaya Belediyesi soruşturmasında dikkat çeken ifade! Eski müdür tek tek anlattı: Bizi de Veli Ağbaba sıkıştırıyor!

ŞİRKET LİSTESİ WHATSAPP'TAN GÖNDERİLDİ

Ali Alper Üstündağ, ifadesinde Yaşar Kemal Kültür Merkezi'ndeki görüşmenin ardından Belediye Meclis Üyesi Emre Doğan'ın kendisine WhatsApp üzerinden bir fotoğraf gönderdiğini anlattı. Üstündağ, fotoğrafta A4 kâğıdına yazılmış şirket isimlerinin yer aldığını, şirketlere ait iletişim bilgileri ve diğer bilgilerin ise ayrı mesajlarla iletildiğini söyledi. Kendisine gönderilen bu mesajları dönemin ihale yetkilisi Ali Yalçın'a ilettiğini belirten Üstündağ, emniyet incelemesinde Ali Yalçın'ın cep telefonunda tespit edilen ekran görüntülerinin de bu yazışmalara ait olduğunu ifade etti.

06 SON DAKİKA… Çankaya Belediyesi soruşturmasında dikkat çeken ifade! Eski müdür tek tek anlattı: Bizi de Veli Ağbaba sıkıştırıyor!

Üstündağ, mesajların Emre Doğan'a da başka bir kişi tarafından gönderilmiş göründüğünü belirterek, şirket listesinin kaynağının belediye dışındaki üçüncü bir kişi olabileceği yönünde değerlendirmede bulundu. Eski Mali Hizmetler Müdürü Üstündağ, kendisine gönderilen listede hatırladığı kadarıyla RST Filo, Akarsu, Sarılar, Boğaziçi, Ulaşım ve Platform isimli şirketlerin yer aldığını beyan etti.

07 SON DAKİKA… Çankaya Belediyesi soruşturmasında dikkat çeken ifade! Eski müdür tek tek anlattı: Bizi de Veli Ağbaba sıkıştırıyor!

"AÇIK İHALEYİ KAZANAN ŞİRKET LİSTEDE YOKTU"

Açık ihaleyi kazanan Norm şirketinin, kendisine Emre Doğan tarafından gönderilen şirket listesinde yer almadığını söyleyen Ali Alper Üstündağ, ilk pazarlık usulü ihaleye 18 şirketin davet edildiğini ancak bu ihalenin Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ile Belediye Meclis Üyesi Emre Doğan'ın talimatları doğrultusunda iptal edildiğini ifade etti. Daha sonra ise Emre Doğan tarafından kendisine iletilen listedeki şirketlerin yeni pazarlık usulü ihaleye davet edildiğini anlattı.

08 SON DAKİKA… Çankaya Belediyesi soruşturmasında dikkat çeken ifade! Eski müdür tek tek anlattı: Bizi de Veli Ağbaba sıkıştırıyor!

Aynı dönemde 2024/1152731 ihale kayıt numaralı açık ihaleyi Norm şirketinin kazandığını belirten Üstündağ, Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in izne ayrılmadan önce ihalenin onaylanmaması ve kendisi görevine dönene kadar bekletilmesi yönünde talimat verdiğini kaydetti. Üstündağ'ın ifadesinde, açık ihale sonucunda ihaleyi kazanan Norm şirketinin gönderilen listede yer almadığı, buna karşın daha önce isimleri bildirilen şirketlerin pazarlık usulü ihale sürecine dahil edildiği yönündeki beyanlar da yer aldı.

09 SON DAKİKA… Çankaya Belediyesi soruşturmasında dikkat çeken ifade! Eski müdür tek tek anlattı: Bizi de Veli Ağbaba sıkıştırıyor!

"İHALEYİ BEKLETİN, BEN GELMEDEN ONAYLAMAYIN"

Ali Alper Üstündağ, Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in izinden döndükten sonra kendisini makamına çağırdığını anlattı. Güner'in Norm şirketinin kazandığı ihalenin fiyatını yüksek bulduğunu, şirketin kamyonlarının eski olduğunu ve ihalenin iptal edilmesi gerektiğini söylediğini vurguladı. Üstündağ ise açık ihalenin mevzuata uygun biçimde gerçekleştirildiğini ve hukuken iptal edilemeyeceğini söylediğini aktardı. Norm şirketine ait araçların yaklaşık 7-8 yıllık olduğunu belirten Üstündağ, ihale şartnamesindeki araç yaş sınırının zaten düşük tutulduğunu ve bu nedenle şirketin mevcut araçlarının ihalede kullanılamayacağını ifade etti. Bu anlatım, ihalenin iptali için ileri sürülen "araçlar eski" gerekçesinin şartname hükümleriyle bağdaşmadığı iddiasını gündeme getirdi.

10 SON DAKİKA… Çankaya Belediyesi soruşturmasında dikkat çeken ifade! Eski müdür tek tek anlattı: Bizi de Veli Ağbaba sıkıştırıyor!

İPTALE KARŞI ÇIKTI, AYNI GÜN PASİF GÖREVE ALINDI

Üstündağ, usulüne uygun yapıldığını savunduğu ihalenin iptal edilmesine karşı çıktıktan sonra Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışamayacağını söyleyerek görevden ayrılmak istediğini anlattı. Ancak aynı günün akşamında Strateji Geliştirme Müdürlüğüne gönderildiğini belirten Üstündağ, bu birimin yetkisiz ve pasif bir görev olduğunu söyledi. Mali Hizmetler Müdürlüğüne ise Mehmet Yıldırım'ın getirildiğini ifade eden Üstündağ, ihalenin daha sonraki iptal sürecini Bora Özel ile Mehmet Yıldırım'ın ayrıntılı biçimde bildiğini düşündüğünü ifade etti. Üstündağ'ın avukatı da müvekkilinin hukuka uygun ihaleyi iptal etmediği için görevinden uzaklaştırıldığını savunarak buna ilişkin belgelerin soruşturma dosyasına sunulduğunu belirtti.

11 SON DAKİKA… Çankaya Belediyesi soruşturmasında dikkat çeken ifade! Eski müdür tek tek anlattı: Bizi de Veli Ağbaba sıkıştırıyor!

"BİZİ VELİ AĞBABA SIKIŞTIRIYOR"

Üstündağ, Mali Hizmetler Müdürü olarak görev yaptığı dönemde Emre Doğan'ın ihale konularında kendisine sürekli baskı yaptığını beyan etti. Komisyon üyeleriyle birlikte istifa etmeyi düşündüklerini Doğan'a söylediğini anlatan Üstündağ, Doğan'ın kendisine "Bizi de çok sıkıştırıyorlar." dediğini aktardı. Üstündağ, "Sizi Veli Ağbaba mı sıkıştırıyor?" diye sorduğunu ve Emre Doğan'ın bunu doğruladığını söyledi. Bu konuşmanın ardından Veli Ağbaba'nın soruşturmaya konu ihalelere müdahale ettiği kanaatine vardığını söyleyen Üstündağ, Çankaya Belediyesindeki kritik görevlere yapılan atamalarda da Ağbaba'nın etkili olduğu yönünde belediye içerisinde bir algı bulunduğunu belirtti. Ancak Üstündağ, bu bölümdeki anlatımlarının bir kısmının belediye içerisindeki söylentilere dayandığını da ifade etti.

12 SON DAKİKA… Çankaya Belediyesi soruşturmasında dikkat çeken ifade! Eski müdür tek tek anlattı: Bizi de Veli Ağbaba sıkıştırıyor!

"YAPTIKLARIMIN SUÇ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM" DİYEREK PİŞMANLIK İSTEDİ

Ali Alper Üstündağ, ifadesinin sonunda soruşturmaya konu sürecin Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ile başkan tarafından görevlendirildiğini söylediği Emre Doğan'ın talimatları doğrultusunda yürütüldüğünü savundu. Üstündağ, "Yaptıklarımın suç olduğunu bilmiyordum. Eğer bilseydim kesinlikle yapmazdım." ifadelerini kullandı. Güner ve Emre Doğan'ın ekibine hiçbir zaman tam olarak dâhil olmadığını öne süren Üstündağ, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini ancak şartlarının oluşması halinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini beyan etti.

13 SON DAKİKA… Çankaya Belediyesi soruşturmasında dikkat çeken ifade! Eski müdür tek tek anlattı: Bizi de Veli Ağbaba sıkıştırıyor!

Üstündağ ayrıca, Çankaya Belediyesinin 2025 yılı Sayıştay raporunda ihale süreçlerine ilişkin kamu zararı tespit edildiğini ve söz konusu tutarın ilgili firma tarafından ödendiğini duyduğunu ifade etti. Soruşturma kapsamında Üstündağ'ın sözünü ettiği WhatsApp yazışmaları, ihale listeleri, telefon ekran görüntüleri, görev değişikliğine ilişkin belgeler ile kamu zararı iddiasına yönelik kayıtların da incelemeye alındığı öğrenildi.

#VELİ AĞBABA #ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

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