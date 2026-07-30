SON DAKİKA… Çankaya Belediyesi soruşturmasında dikkat çeken ifade! Eski müdür tek tek anlattı: Bizi de Veli Ağbaba sıkıştırıyor!
SON DAKİKA… Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Çankaya Belediyesine yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturmasında eski Mali Hizmetler Müdürü Ali Alper Üstündağ'ın ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli sıfatıyla ifade veren Üstündağ, katı atık ihalesinin kasıtlı olarak geciktirildiğini, 18 şirketin davet edildiği ihalenin iptal ettirildiğini ve yeni ihaleye çağrılacak firmaların WhatsApp üzerinden gönderilen listeyle belirlendiğini anlattı. İfadesinde Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ve Meclis Üyesi Emre Doğan hakkında dikkat çeken beyanlarda bulunan Üstündağ, Emre Doğan'ın, "Bizi de Veli Ağbaba sıkıştırıyor" dediğini ifade ederek, belediyedeki ihale süreçlerine siyasi müdahale şüphesine vurgu yaptı.