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Haberler Galeri SON DAKİKA | CHP’de bu da oldu! Kendi belediyelerine çökmeye çalıştılar
Giriş Tarihi: 30.04.2025 06:23 Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 06:24

SON DAKİKA | CHP’de bu da oldu! Kendi belediyelerine çökmeye çalıştılar

Son dakika haberi: CHP içinde yaşanan rezilliklere bir yenisi daha eklendi. Eski Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in İhaleye fesat karıştırmaktan tutuklanınca yerine vekil olarak Özlem Vural Gürzel atanmıştı.Tutuklu Beykoz Belediyesi Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş, Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı olan Tonguç Çoban ve Yavuz Saltık, yerel seçimlerin hemen ardından bizzat arayarak kendilerini tehdit ettiğini söyledi.

SEDA NUR GÜNAYDIN
SON DAKİKA | CHP’de bu da oldu! Kendi belediyelerine çökmeye çalıştılar

Son dakika haberi: İstanbul'da CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk soruşturmaları sürerken partinin genel başkanı Özgür Özel her geçen gün ortaya çıkan türlü rezilliklere karşı 3 maymunu oynamaya devam ediyor.

SON DAKİKA | CHP’de bu da oldu! Kendi belediyelerine çökmeye çalıştılar

İhaleye fesat karıştırmaktan tutuklu eski Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in yerine vekil olarak atanan Özlem Vural Gürzel'in, İmamoğlu'nun Beylikdüzü dönemindeki ekibinden olması tepki çekmişti.

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SON DAKİKA | CHP’de bu da oldu! Kendi belediyelerine çökmeye çalıştılar

ÖZEL NEDEN SUSKUN?

Tutuklu Beykoz Belediyesi Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş, ihalelerde suçu hem kendisine hem de görevden alınan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'e atan Başkan Yardımcısı Fidan Gül'ün iddialarının asılsız olduğunu söyleyerek "Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı olan Tonguç Çoban ve Yavuz Saltık, yerel seçimlerin hemen ardından beni bizzat arayarak tehdit ettiler.

SON DAKİKA | CHP’de bu da oldu! Kendi belediyelerine çökmeye çalıştılar

Tüm olanlar Beylikdüzü ve İBB ekibinin bize operasyonudur. Bu ekip Beykoz'daki tüm haberleri İBB'ye ispiyonluyordu. Ekrem İmamoğlu ve ekibi, bana ve Alaattin Köseler'e kumpas kurdu" şeklinde ifade verdi.

SON DAKİKA | CHP’de bu da oldu! Kendi belediyelerine çökmeye çalıştılar

Gümüş, "Beykoz'da doğmuş, Beykozlu bir belediye başkanına yakışıksız ithamlarda ve beyanlarda bulunmaktadırlar. Bu partinin kendi içindeki bir iç çekişmedir" dedi.