Giriş Tarihi: 30.04.2025 06:23
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025
06:24
SON DAKİKA | CHP’de bu da oldu! Kendi belediyelerine çökmeye çalıştılar
Son dakika haberi: CHP içinde yaşanan rezilliklere bir yenisi daha eklendi. Eski Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in İhaleye fesat karıştırmaktan tutuklanınca yerine vekil olarak Özlem Vural Gürzel atanmıştı.Tutuklu Beykoz Belediyesi Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş, Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı olan Tonguç Çoban ve Yavuz Saltık, yerel seçimlerin hemen ardından bizzat arayarak kendilerini tehdit ettiğini söyledi.