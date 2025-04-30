SON DAKİKA | CHP’de bu da oldu! Kendi belediyelerine çökmeye çalıştılar

ÖZEL NEDEN SUSKUN?



Tutuklu Beykoz Belediyesi Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş, ihalelerde suçu hem kendisine hem de görevden alınan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'e atan Başkan Yardımcısı Fidan Gül'ün iddialarının asılsız olduğunu söyleyerek "Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı olan Tonguç Çoban ve Yavuz Saltık, yerel seçimlerin hemen ardından beni bizzat arayarak tehdit ettiler.