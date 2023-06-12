Son dakika | CHP’de Ekrem İmamoğlu krizi: Kemal Kılıçdaroğlu elini kolunu öyle bir bağladı ki

Giriş Tarihi: 12.06.2023 07:43
Güncelleme Tarihi: 12.06.2023
07:43
CHP'de demokrasiden çok oligarşiyi anımsatan mevcut delege yapısı, kurultayda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun en büyük gücü olarak ön plana çıkarken kendisine rakip olarak gördüğü belediye başkanlarıyla seçim uğruna ortaya attığı 'baba-oğul' ilişkisini bitirerek mücadeleye yeniden başladı. Adaylığı gündemde olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ise eli kolu bağlı. İşte CHP'deki son gelişmeler ve Kılıçdaroğlu'nun kurduğu tek adam düzeni.