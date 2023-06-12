Son dakika | CHP’de Ekrem İmamoğlu krizi: Kemal Kılıçdaroğlu elini kolunu öyle bir bağladı ki

Kılıçdaroğlu baskısı altındaki belediye başkanlarının il ve ilçe delegeleri üzerindeki hakimiyeti, kurultayın kaderini doğrudan etkiliyor. Yerel seçimlerde koltuğu kaybetme endişesi yaşayan belediye başkanlarına genel merkez tarafından şimdiden 4 koldan baskı başlarken, İmamoğlu'nun en büyük avantajı ise İstanbul'daki delege sayısı olarak değerlendiriliyor.