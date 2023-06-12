Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika | CHP'de Ekrem İmamoğlu krizi: Kemal Kılıçdaroğlu elini kolunu öyle bir bağladı ki
Giriş Tarihi: 12.06.2023 07:43 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023 07:43

Son dakika | CHP'de Ekrem İmamoğlu krizi: Kemal Kılıçdaroğlu elini kolunu öyle bir bağladı ki

CHP'de demokrasiden çok oligarşiyi anımsatan mevcut delege yapısı, kurultayda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun en büyük gücü olarak ön plana çıkarken kendisine rakip olarak gördüğü belediye başkanlarıyla seçim uğruna ortaya attığı 'baba-oğul' ilişkisini bitirerek mücadeleye yeniden başladı. Adaylığı gündemde olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ise eli kolu bağlı. İşte CHP'deki son gelişmeler ve Kılıçdaroğlu'nun kurduğu tek adam düzeni.

MURATHAN YILDIRIM
Son dakika | CHP’de Ekrem İmamoğlu krizi: Kemal Kılıçdaroğlu elini kolunu öyle bir bağladı ki

CHP'de demokrasiden çok oligarşiyi anımsatan mevcut delege yapısı, kurultayda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun en büyük gücü olarak ön plana çıkıyor. Özellikle CHP'li belediyelerdeki kazanımlardan beslenen yerel örgütlerin genel başkanı belirlediği sistem, adaylığı gündemde olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun elini kolunu bağlıyor.

Son dakika | CHP’de Ekrem İmamoğlu krizi: Kemal Kılıçdaroğlu elini kolunu öyle bir bağladı ki

CHP'DE DELEGE YAPISI KILIÇDAROĞLU'NUN SALTANATI İÇİN DİZAYN EDİLMİŞ DURUMDA

CHP'de kurultay delegeleri 2 gruptan oluşuyor. Birinci grup, doğal delegeler olan genel başkan, PM üyeleri, MYK üyeleri, YDK üyeleri ve milletvekillerini kapsıyor. İkinci grup ise il ve ilçe kongreleri sonucu seçilen delegelerden meydana geliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | CHP’de Ekrem İmamoğlu krizi: Kemal Kılıçdaroğlu elini kolunu öyle bir bağladı ki

CHP tüzüğünde delege sayılarına ilişkin, "Seçilmiş üyeler, il kongrelerinde o ilin TBMM üye sayısının iki katı olarak seçilen kurultay delegeleridir" ifadelerine yer veriliyor.

Son dakika | CHP’de Ekrem İmamoğlu krizi: Kemal Kılıçdaroğlu elini kolunu öyle bir bağladı ki

Kılıçdaroğlu baskısı altındaki belediye başkanlarının il ve ilçe delegeleri üzerindeki hakimiyeti, kurultayın kaderini doğrudan etkiliyor. Yerel seçimlerde koltuğu kaybetme endişesi yaşayan belediye başkanlarına genel merkez tarafından şimdiden 4 koldan baskı başlarken, İmamoğlu'nun en büyük avantajı ise İstanbul'daki delege sayısı olarak değerlendiriliyor.

Son dakika | CHP’de Ekrem İmamoğlu krizi: Kemal Kılıçdaroğlu elini kolunu öyle bir bağladı ki

"CHP TARİHİNİN EN KORKAK BAŞKANI"

CHP'deki delege yapısı ve kurultay sürecine ilişkin SABAH'a açıklamalarda bulunan CHP'li eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, Kılıçdaroğlu'na sert ifadelerle yüklendi.

SON DAKİKA