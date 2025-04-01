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Haberler Galeri SON DAKİKA | CHP’de Ekrem İmamoğlu’na ‘sessiz darbe hazırlığı’! Kurultaya Özgür Özel ayarı
Giriş Tarihi: 01.04.2025 06:44 Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 06:45

SON DAKİKA | CHP’de Ekrem İmamoğlu’na ‘sessiz darbe hazırlığı’! Kurultaya Özgür Özel ayarı

Son dakika haberi: CHP'de pazar günü gerçekleştirilecek olan olağanüstü kurultayın, parti içerisindeki güç dengelerini baştan aşağı değiştirmesi bekleniyor. İddiaya göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hem Parti Meclisi'nde (PM) hem de MYK'da yapacağı rötuşlarla, parti organlarındaki hâkimiyeti İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun vesayetinden çıkarıp kendi himayesine alacak.

MURATHAN YILDIRIM
SON DAKİKA | CHP’de Ekrem İmamoğlu’na ‘sessiz darbe hazırlığı’! Kurultaya Özgür Özel ayarı

Son dakika haberi: 2023 yılında gerçekleştirilen ve 'şaibeli' olarak adlandırılan kurultayda Özgür Özel, İmamoğlu'nun yoğun baskısı sonucu 60 kişilik PM'nin 4'te 1'ini İstanbul oluşumuna vermek zorunda kalmış, MYK'nın ise neredeyse yarısı İmamoğlu destekçilerinden oluşmuştu.

SON DAKİKA | CHP’de Ekrem İmamoğlu’na ‘sessiz darbe hazırlığı’! Kurultaya Özgür Özel ayarı

CHP'nin MYK'sında şu an Parti Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Sayman Özgür Karabat, genel başkan yardımcıları Gökan Zeybek, Sevgi Kılıç, Pınar Uzun Okakın ve Suat Özçağdaş gibi İmamoğlu'na yakınlığı ile bilinen isimler önemli makamlarda yer alıyor.

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SON DAKİKA | CHP’de Ekrem İmamoğlu’na ‘sessiz darbe hazırlığı’! Kurultaya Özgür Özel ayarı

BİR TAŞLA İKİ KUŞ

6 Nisan'da gerçekleştirilecek olan olağanüstü kurultay için geri sayım sürerken, parti kulislerinde ise çarpıcı iddialar dile getiriliyor.

SON DAKİKA | CHP’de Ekrem İmamoğlu’na ‘sessiz darbe hazırlığı’! Kurultaya Özgür Özel ayarı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, kurultayda oluşturacağı Parti Meclisi listesini eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen tüm isimlerden arındıracağı, yeni MYK'da ise İmamoğlu'nun oluşturduğu gruba sessiz ama ağır darbeler indireceği iddia ediliyor.

SON DAKİKA | CHP’de Ekrem İmamoğlu’na ‘sessiz darbe hazırlığı’! Kurultaya Özgür Özel ayarı

Bu kapsamda Özel'in yeni MYK'da İmamoğlu'na yakın isimlerin sayısını azaltmayı planladığı, görev değişikliklerine giderek de bu grubu tepki çekmeyecek şekilde daha pasif bir pozisyona düşürmeyi hedeflediği öne sürüldü.