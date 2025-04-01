Giriş Tarihi: 01.04.2025 06:44
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025
06:45
SON DAKİKA | CHP’de Ekrem İmamoğlu’na ‘sessiz darbe hazırlığı’! Kurultaya Özgür Özel ayarı
Son dakika haberi: CHP'de pazar günü gerçekleştirilecek olan olağanüstü kurultayın, parti içerisindeki güç dengelerini baştan aşağı değiştirmesi bekleniyor. İddiaya göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hem Parti Meclisi'nde (PM) hem de MYK'da yapacağı rötuşlarla, parti organlarındaki hâkimiyeti İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun vesayetinden çıkarıp kendi himayesine alacak.