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SON DAKİKA… CHP’de kritik MYK öncesi çarpıcı iddia! Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel’i görevde alacak: Yerine gelecek isim bile belli

SON DAKİKA… CHP’de kritik MYK öncesi çarpıcı iddia! Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel’i görevde alacak: Yerine gelecek isim bile belli

SON DAKİKA… Mutlak butlan kararı sonrası Cumhuriyet Halk Partisi adeta bölünmenin eşiğine geldi… Gözler, bugün Kemal Kılıçdaroğlu tarafından toplanacak MYK'ya çevrildi. Saat 14.00'da başlayacak MYK ile ilgili dikkat çeken kulis bilgileri geldi. Öyle ki Kemal Kılıçdaroğlu kendisine ağır hakaretlerde bulunan ve her türlü provokatif eyleme imza atan isimlerin biletini kesti. 10 il başkanının yanı sıra Grup Başkanı Özgür Özel'in de görevine son verileceği iddia edildi! İşte detaylar…