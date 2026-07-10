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  • SON DAKİKA… CHP’de kritik MYK öncesi çarpıcı iddia! Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel’i görevde alacak: Yerine gelecek isim bile belli

SON DAKİKA… CHP’de kritik MYK öncesi çarpıcı iddia! Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel’i görevde alacak: Yerine gelecek isim bile belli

SON DAKİKA… Mutlak butlan kararı sonrası Cumhuriyet Halk Partisi adeta bölünmenin eşiğine geldi… Gözler, bugün Kemal Kılıçdaroğlu tarafından toplanacak MYK'ya çevrildi. Saat 14.00'da başlayacak MYK ile ilgili dikkat çeken kulis bilgileri geldi. Öyle ki Kemal Kılıçdaroğlu kendisine ağır hakaretlerde bulunan ve her türlü provokatif eyleme imza atan isimlerin biletini kesti. 10 il başkanının yanı sıra Grup Başkanı Özgür Özel'in de görevine son verileceği iddia edildi! İşte detaylar…

01 SON DAKİKA… CHP’de kritik MYK öncesi çarpıcı iddia! Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel’i görevde alacak: Yerine gelecek isim bile belli

SON DAKİKA… Mutlak butlan kararı sonrasında krizin bitmediği CHP'de yönetimin teşkilata yönelik yeni operasyonları yolda.

02 SON DAKİKA… CHP’de kritik MYK öncesi çarpıcı iddia! Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel’i görevde alacak: Yerine gelecek isim bile belli

Parti içerisinde çift başlılığa ve disiplinsiz görüntüye fırsat verilmeyeceğini her fırsatta vurgulayan parti yönetimi, bu kapsamda şu ana kadar 36 il başkanını görevden aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ağır hakaretlerde bulunan ve her türlü provokatif eyleme imza atan 11 il başkanı ise bu süreçte disipline sevk edildi.

03 SON DAKİKA… CHP’de kritik MYK öncesi çarpıcı iddia! Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel’i görevde alacak: Yerine gelecek isim bile belli

GÖZLER MYK'DA

CHP'de bu haftanın MYK toplantısı bugün saat 14.00'da başlayacak. Kritik toplantıda gündemin ana başlıklarından biri, bir kez daha il başkanlıkları olacak. Edinilen bilgilere göre, MYK toplantısı kapsamında 10'a yakın il başkanının daha görevden alınması bekleniyor. Trabzon, Afyonkarahisar ve Rize il başkanları da görevden alınacağı iddia edilen isimler arasında yer alıyor.

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04 SON DAKİKA… CHP’de kritik MYK öncesi çarpıcı iddia! Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel’i görevde alacak: Yerine gelecek isim bile belli

DİSİPLİN SEVKLERİ GELEBİLİR

Genel Merkeze isyan bayrağı açan bazı il başkanlarının da yine MYK kararıyla disipline sevk edilebileceği aktarıldı. Öte yandan daha önceki MYK toplantıları neticesinde görevlerinden alınan ve halen ataması yapılmayan 20 il başkanlığının önemli bir bölümüne de cuma günü yeni atamaların yapılabileceği belirtiliyor.

05 SON DAKİKA… CHP’de kritik MYK öncesi çarpıcı iddia! Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel’i görevde alacak: Yerine gelecek isim bile belli

SIRA İLÇELERE GELİYOR

CHP'de il başkanlıklarındaki dönüşümün tamamlanmasının ardından sıra ilçe başkanlıklarına gelecek. CHP'nin yeni ilçe başkanlarını, Genel Merkez tarafından ataması yapılan yeni il başkanları bizzat belirleyecek. Kılıçdaroğlu ve kurmaylarına hakaret ederek, partide otorite boşluğu yaratmaya çalışan tüm ilçe başkanlarının rapor edileceği ve disipline sevk edileceği aktarıldı.

06 SON DAKİKA… CHP’de kritik MYK öncesi çarpıcı iddia! Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel’i görevde alacak: Yerine gelecek isim bile belli

ÖZGÜR ÖZEL GÖREVDEN ALINACAK MI?

Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün yapacağı MYK'da 10 il başkanının yanı sıra Özgür Özel'in de görevden alınacağı iddia edildi. Öyle ki bugünkü MYK'da Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi Özgür Özel'in grup başkanlığı görevine son verilecek. Edinilen kulis bilgilerine göre Özgür Özel'in yerine gelecek yeni grup başkanının ismi bile belli…

#ÖZGÜR ÖZEL #KEMAL KILIÇDAROĞLU #CUMHURİYET HALK PARTİSİ #CHP

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