Giriş Tarihi: 25.09.2025 08:22
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 09:09
SON DAKİKA | CHP'de güç dengesi değişiyor! Kulisleri sallayan bomba iddia: Özel’den İmamoğlu’na vurucu hamle
Son dakika haberi: Kasım ayı başında yapılması beklenen CHP 39. Olağan Kurultayı, parti içerisindeki güç dengelerini baştan aşağı değiştirecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 60 kişilik Parti Meclisi'nin (PM) en az yarısında değişime gitmeye hazırlanıyor. Partili kaynaklar, "En ağır darbeyi İmamoğlu'nun ekibine vuracağını iddia etti.